Fuerte oposición a menores controles en la venta de medicamentos

Gialluca afirmó que, está demostrado que las desregulaciones no bajan los precios de los medicamentos y solo beneficia hace 35 años a los mismos 300 laboratorios, donde 20 de ellos concentran todo el mercado y ahí está la verdadera falta de competencia, por lo que, la gente continuará pagando medicamentos cada día más caros-

El Defensor del Pueblo la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, rechazó el proyecto de desregulación del ejercicio profesional que impulsa el Gobierno nacional y advirtió que, de avanzar, modificaría de manera profunda el funcionamiento del sistema farmacéutico argentino. Denunció que, “la iniciativa prioriza una lógica comercial por sobre el rol sanitario de las farmacias, debilita los controles sobre los medicamentos y pone en riesgo la continuidad de establecimientos en localidades pequeñas”. Esta desregulación, “elimina o flexibiliza buena parte de las regulaciones que actualmente ordenan la actividad, entre ellas las vinculadas a la habilitación de farmacias, la dirección técnica y la propiedad de los establecimientos” y agregó que el proyecto “permitiría una mayor concentración del mercado en manos de grandes cadenas y abriría la puerta a una competencia desigual con las farmacias independientes”. Se resaltó, que el sistema vigente fue construido con un criterio sanitario y no comercial. En ese sentido, recordó que “las farmacias forman parte del sistema de salud y el farmacéutico cumple una función profesional que excede la simple venta de medicamentos. El remedio no puede ser considerado una mercancía más", sostuvo, al advertir que cualquier modificación debería preservar la seguridad de los pacientes y la trazabilidad de los productos. Por otra parte, afirmó que “muchas farmacias de pequeñas localidades subsisten gracias a un esquema regulado que garantiza cierta distribución territorial del servicio, una apertura total del mercado favorecería la concentración en las grandes ciudades y pondría en riesgo la permanencia de establecimientos en pueblos donde, muchas veces, la farmacia constituye el único efector sanitario de cercanía”. También expresó preocupación por la posibilidad de que se flexibilicen las condiciones para la venta de medicamentos, al considerar que ello podría debilitar los controles profesionales y fomentar el consumo inadecuado de fármacos. “La intervención del farmacéutico resulta fundamental para orientar al paciente, detectar interacciones medicamentosas y promover el uso racional de los tratamientos”. Recordó, las consecuencias que tuvo la desregulación del mercado farmacéutico en la década de 1990, “una flexibilización permitió una mayor comercialización de medicamentos fuera del ámbito profesional, promoviendo la automedicación, el uso irracional de fármacos y la aparición de los medicamentos truchos, medicamentos falsificados y medicamentos robados”, esto dejó como saldo un aumento de las intoxicaciones, de las interacciones medicamentosas y de los tratamientos inadecuados, especialmente entre adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Por ello, el medicamento no puede tratarse como cualquier producto de góndola, requiere control profesional, conservación adecuada y un acompañamiento que garantice que cada persona reciba el tratamiento correcto. Entre los principales puntos que se reclamaron, al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, como así también al Ministerio de Salud, sobresalen: * Inexistencia de beneficios reales: la normativa propuesta no genera una ampliación de derechos ni optimiza el acceso de la ciudadanía a los medicamentos, sino que, por el contrario, expone a la población a peligros que podrían evitarse. * Resguardo de la normativa provincial: se remarcó que la Provincia de Formosa posee una legislación mucho más rigurosa, donde el marco legal restringe la venta de fármacos exclusivamente a farmacias habilitadas, imponiendo exigencias estrictas vinculadas a la infraestructura, la seguridad y una distribución territorial equilibrada. * El mito de la venta libre: Se hizo hincapié en aclarar una confusión habitual en la sociedad: que un medicamento sea de venta libre solo implica que no requiere prescripción médica, bajo ningún concepto significa que sea un producto inofensivo o apto para comercializarse en cualquier comercio general.



