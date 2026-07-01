Gimnasios terapéuticos: “Formosa es la única provincia con un servicio de este tipo y es un faro a nivel nacional”

En todo el territorio provincial los gimnasios terapéuticos son gratuitos. En total hay cinco sedes en Formosa Capital y 16 en el interior. Atienden diversas patologías por medio de personal capacitado.

En el marco por el Día Mundial del Cerebro, que se conmemoró el pasado miércoles 22, el director de Recreación Comunitaria de la Secretaría de Deportes, el profesor Daniel Leguizamón, resaltó la importancia de la actividad física como herramienta fundamental para la prevención y rehabilitación de enfermedades neurodegenerativas, subrayando que en Formosa, “este servicio preventivo se brinda de manera gratuita a través de los gimnasios terapéuticos”.

El funcionario, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y subrayó que “gracias a una decisión política sostenida desde hace 26 años por la conducción de gobernador Gildo Insfrán, la provincia cuenta con un sistema de gimnasios terapéuticos que es único en el país por su gratuidad y alcance territorial”.

Además, sostuvo que se trata de “un servicio de vanguardia” y puntualizó que “el programa atiende diversas patologías como ACV, parkinson, alzheimer y demencia senil, contando con personal capacitado para trabajar sobre estas condiciones”.

“Formosa marca el camino y es por ello que con mucho orgullo se puede sostener que a nivel nacional es la única provincia que tiene un servicio de estas condiciones”, afirmó y calificó a la provincia como un “faro en materia de políticas públicas de salud y deporte”.

En ese sentido, Leguizamón volvió a remarcar que el servicio se brinda de manera libre y gratuita, “decisión que contrasta con la actual situación a nivel nacional, lo que representa un gran alivio para el entorno familiar de los pacientes”.

Actualmente, la red de gimnasios terapéuticos cuenta con cinco sedes en Formosa Capital y presencia en 16 localidades del interior provincial.

“Este crecimiento permite que una gran cantidad de ciudadanos puedan acceder a aparatología específica, como bicicletas, cintas de caminar y camas de pilates terapéutico”, declaró, al mismo tiempo que puso en valor la inversión del Estado provincial”.

“Por una decisión del gobernador Gildo Insfrán, a través de alumnos de escuelas técnicas, se fabricaron 15 mesas de rehabilitación que están distribuidas en diferentes sedes para trabajar específicamente sobre la motricidad fina en pacientes con secuelas de ACV”, indicó.

“Más allá de la rehabilitación, se hizo hincapié en la prevención, especialmente ante el aumento del sedentarismo y el uso excesivo de pantallas que adelanta el deterioro cognitivo a partir de los 50 años”, explicó.

Finalmente, reflexionó al esbozar que “el programa además de buscar mejorar la condición física, funciona como un espacio de socialización, donde los adultos mayores comparten actividades, festejos y charlas educativas, fortaleciendo de esta manera su salud integral”.

Por último, informó que, “una vez finalizado receso invernal, las actividades en los gimnasios terapéuticos se retomarán con normalidad”.



