Mercantiles recibirán suba salarial trimestral y bono de 50 mil pesos

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio-Filial Formosa, Aníbal Alarcón ratificó el nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias del sector que establece una suba salarial del 5,7% durante el periodo julio-septiembre, además de un bono extraordinario de cincuenta mil pesos para los trabajadores mercantiles.

El titular del CEC-Formosa precisó que “el incremento salarial se aplicará en tres tramos consecutivos del 1,9%. Asimismo, las partes acordaron el pago de un bono extraordinario de $50.000, que será abonado en dos cuotas de $25.000 junto con los salarios de julio y agosto”

Por otra parte, aclaró que “continuará vigente el pago de la suma fija de $120.000, acordada en la negociación paritaria anterior, durante todo el período de vigencia del nuevo convenio”

Luego de señalar que “el acuerdo tiene vigencia desde el 1 de julio de 2026 y contempla una cláusula de revisión”, Alarcón anunció que “nuestro sindicato y las Cámaras volverán a reunirse en octubre para evaluar la evolución de las variables económicas y analizar la necesidad de nuevos ajustes”.

Tras la firma del entendimiento con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), el secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), Armando Cavalieri, señaló que el acuerdo "refleja la voluntad de las partes de sostener un diálogo responsable y constructivo para alcanzar consensos, aun en un contexto económico complejo que afecta a toda la actividad comercial".

Finalmente, el histórico dirigente mercantil afirmó que “la negociación buscó preservar el empleo, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y brindar previsibilidad tanto a los empleados como a las empresas, en especial a las pequeñas y medianas firmas que atraviesan un escenario económico desafiante”.