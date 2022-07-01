Fidelina: la historia de una adolescente que volvió a soñar

A simple vista, fue una fiesta de 15. En realidad, fue el punto de llegada de una historia de cuidado y esperanza, donde el acompañamiento del Estado de Formosa hizo posible que una adolescente pudiera volver a proyectar su vida.

Hace apenas unos días, Fidelina celebró sus 15 años como cualquier adolescente sueña hacerlo. Hubo vestido, cambio de look, glitter bar, cotillón, música, baile, torta y el tradicional vals. Estuvo rodeada de las chicas que forman parte de la residencia socioeducativa “Renacer”, de quienes la acompañan todos los días y de los equipos que la vieron crecer durante estos años.

Fue una fiesta llena de sonrisas. Pero, más que un cumpleaños, fue la prueba de todo lo que logró superar.

El camino del cuidado

Fidelina, a quien todos llaman simplemente Fide, nació en Colonia Pescado Negro, en la localidad de Pozo de Maza. Es una adolescente wichí y durante su infancia convivió con un problema de salud que, con el transcurso del tiempo, se complicaba más. Cada descompensación significaba trasladarse hasta la ciudad de Formosa para recibir atención médica especializada.

Las urgencias comenzaron a repetirse con mayor frecuencia. Su estado demandaba cuidados permanentes y, en agosto de 2023, cuando tenía apenas 12 años, se dispuso una medida de protección excepcional que permitió su ingreso a la Residencia Socioeducativa para adolescentes mujeres "Renacer", dependiente de la Dirección de Niñez y Adolescencia, para recibir el cuidado integral que requería.

A partir de ese momento comenzó otra etapa de su vida. Con el acompañamiento integral del Estado provincial se realizaron todos los estudios necesarios hasta llegar al diagnóstico definitivo: insuficiencia renal crónica.

Desde entonces, Fide inició un tratamiento de hemodiálisis tres veces por semana, mientras un equipo interdisciplinario seguía de cerca su evolución. La atención fue brindada en el Hospital de Alta Complejidad “Presidente Juan Domingo Perón” (HAC), único centro de la provincia habilitado para realizar diálisis pediátrica de alta complejidad.

Su realidad cambió por completo. Las horas de escuela dieron lugar a sesiones de diálisis. Los juegos muchas veces quedaron en pausa por estudios médicos, consultas y tratamientos. Sin embargo, nunca dejó de estar acompañada, cuidada y, sobre todo, recibiendo mucho amor.

Cada traslado, cada medicamento, cada estudio y cada atención especializada fueron garantizados por el Gobierno provincial. Cuando fue necesario viajar a la provincia de Buenos Aires, al Hospital de Pediatría Garrahan, para continuar con estudios y controles, las operadoras de la residencia estuvieron a su lado en cada viaje, brindándole contención y asegurando que nunca enfrentara sola ese proceso.

Una nueva oportunidad

Pero la única posibilidad definitiva era un trasplante renal. Mientras aguardaba la llegada de un órgano compatible, Fide siguió creciendo. Terminó la escuela primaria mediante la modalidad hospitalaria, comenzó a disfrutar del dibujo, hizo amigas y atravesó esa espera rodeada del afecto y el acompañamiento de la gran familia que encontró en la residencia.

El 22 de septiembre de 2025 llegó la noticia más esperada. Gracias a la solidaridad de una familia donante y al trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Humano y la Dirección de Niñez y Adolescencia, el trasplante renal pudo realizarse con éxito en el Hospital Garrahan. Una vez más, el Gobierno de Formosa asumió íntegramente todos los costos del procedimiento, los traslados y el acompañamiento necesario para garantizar su recuperación.

Hoy Fide ya no necesita dializarse. Continúa viajando periódicamente para controles médicos y sigue un tratamiento inmunosupresor, pero su vida cambió. Puede volver a comer alimentos que antes tenía prohibidos —como las bananas, su fruta favorita—, bailar con sus amigas, disfrutar de actividades recreativas y vivir su adolescencia con una libertad que durante mucho tiempo parecía lejana.

Un 15 con significado especial

La fiesta, organizada por la Dirección de Niñez y Adolescencia, fue mucho más que la celebración de una fecha. Tuvo vestido, cambio de look, ceremonia de velas y flores, glitter bar, cotillón, música, baile, torta y el tradicional vals. Pero, sobre todo, reunió a las personas que caminaron junto a ella durante estos años.

Allí compartió con las adolescentes de la residencia socioeducativa "Renacer", sus amigas y hermanas de la vida; los jóvenes de la residencia para adolescentes varones, con quienes comparte actividades y vínculos; las operadoras y cuidadoras que la acompañan día a día; los equipos de la Dirección de Niñez y Adolescencia y del Ministerio de la Comunidad; el director Iván Medina Patiño y la ministra, Gloria Giménez.

También estuvieron presentes los profesionales del HAC que acompañaron su tratamiento desde el primer momento. En ellos, un reconocimiento especial a la doctora especialista en Nefrología María José Sandoval; a la licenciada en Nutrición Olga Sosa; al equipo de Enfermería y al área de Trabajo Social, haciendo extensivo el agradecimiento a todo el personal del HAC que, con compromiso, profesionalismo y calidez humana, fue parte fundamental del cuidado y la recuperación de Fide.

Quienes la acompañaron ese díaformaron parte, de una u otra manera, del camino que permitió que Fide llegara a ese día.

Detrás de esa celebración hubo años de cuidado, decisiones y políticas públicas que hicieron posible que una adolescente pudiera seguir proyectando su vida.

La historia de Fide recuerda que el rol del Estado va mucho más allá de asistir una emergencia. Significa estar presente cuando una niña necesita atención médica, protección integral, educación, contención afectiva y oportunidades para crecer. Porque cuando el Estado acompaña de manera sostenida, la historia puede cambiar.

Y entonces una fiesta de 15 deja de ser solamente una celebración para convertirse en el símbolo de una infancia protegida, de derechos garantizados y de una adolescente que, después de atravesar uno de los desafíos más difíciles de su vida, ¡hoy puede volver a soñar...!







