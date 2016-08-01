Formosa se prepara para recibir a Gladiadoras K-Pop: Golden Power

El espectáculo que está revolucionando la escena pop desembarca en Formosa con una producción sin precedentes. La cita es el sábado 18 de julio, a las 17, en el Cine-Teatro “Italia”. Las entradas anticipadas se pueden adquirir a través del portal www.butacauno.com.

Se trata de Gladiadoras K-Pop: Golden Power , un show de alto impacto que fusiona la energía del K-Pop con efectos especiales de última generación, banda en vivo y un despliegue escénico épico.

Cabe recordar que la gran presentación en Argentina fue el pasado viernes 1 de mayo en el legendario Teatro Ópera, una de las salas porteñas más emblemáticas y prestigiosas de la avenida Corrientes. Tras su lanzamiento en CABA, la obra se encuentra las principales ciudades del país, entre las que se destaca Formosa. La gira luego continuará por Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y México.

Consolidándose como uno de los shows juveniles de mayor proyección internacional en 2026, la puesta en escena se caracteriza por la fuerza de la música en directo. Una potente banda en vivo (guitarra eléctrica, bajo y teclados) aporta una textura orgánica y energética que eleva cada hit a una nueva dimensión.

Respaldadas por una producción técnica de nivel mundial, las Gladiadoras despliegan carisma, potencia y una estética impactante que redefine el concepto de show en vivo dentro del género. “Golden Power” no es solo un recital: es una inmersión completa en un universo vibrante. El espectáculo incluye una pantalla LED gigante de alta definición, pirotecnia controlada y efectos especiales de última generación, iluminación robótica de alto impacto, efectos atmosféricos envolventes y coreografías explosivas con cuerpo de baile masculino de élite. Cada canción se transforma en una experiencia audiovisual diseñada para impactar todos los sentidos.