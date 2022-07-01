En el marco de los festejos por un nuevo aniversario, la EPEP N°445 realizó una maratón escolar

El punto de partida fue el establecimiento escolar y participaron alrededor de 560 personas.

El 21 de octubre, la Escuela Provincial de Educación Primaria N°445 del barrio Liborsi cumplirá 40 años de vida institucional y como primera acción de celebración realizó una maratón escolar que convocó a estudiantes, docentes, exdirectivos y exalumnos.

“Esta primera acción estuvo centrada en festejar con toda la comunidad y las familias de los estudiantes, quienes dijeron presente y estuvieron acompañando y participando activamente”, subrayó.

Además, comentó que “el trayecto de la maratón estuvo programado según el nivel de cada estudiante, teniendo un total de tres recorridos distintos por ciclo y grado”.

“El objetivo es recordar la gran historia institucional a través de esta actividad educativa y recreativa que se forjó en el barrio Librosi por el año 1986, que con el pasar de los años y gracias al Gobierno de Formosa, cuenta con una gran estructura edilicia, equipamiento acorde, mobiliario necesario y distintos servicios que potencian y fortalecen el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes”.

Finalmente, agradeció y destacó la colaboración de otras instituciones gubernamentales, como salud y seguridad policial para asegurar que esta actividad pueda desarrollarse con total éxito, como lo fue.



