Este viernes 31 se efectivizan las transferencias de fondos a las escuelas de gestión privada

De esta manera, cada entidad contará con los fondos girados por el Tesoro Provincial para hacer frente al cumplimiento de sus compromisos salariales.

Desde el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia de Formosa se indicó además que este viernes 31 finaliza el pago de los sueldos correspondientes al mes de julio para la totalidad de los agentes de la Administración Pública Provincial.

En este marco se apuntó asimismo que se realizan los desembolsos de los subsidios destinados a las instituciones educativas de gestión privada. Se trata de una inversión que supera los 2.650 millones de pesos, recurso que habilita a dichos establecimientos a cumplir en tiempo y forma con las remuneraciones de sus personales.

Continuidad de los desembolsos

Además, desde la cartera económica informaron que, a partir de la semana entrante y durante las subsiguientes, el Tesoro Provincial proseguirá con las acreditaciones correspondientes al resto de los conceptos y suplementos salariales que perciben los integrantes del Sector Público.

Según el escalafón en el que revista cada trabajador, se registrarán las liquidaciones por horas extras, asistencia social al personal, tareas diferenciadas, días inhábiles, fondo estímulo, productividad y complemento de guardias, entre otros rubros específicos.

Previsiones para el SAC II

Por último, el Ministerio de Economía remarcó que, en paralelo al cumplimiento estricto del cronograma de haberes y los compromisos complementarios, a partir de este mes de julio ya se iniciaron las previsiones para la atención del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al segundo semestre del año.



