Suben los combustibles líquidos por nuevos incrementos impositivos

Gialluca denunció que cuando sube el gasoil en el surtidor, se genera un "efecto dominó" que encarece toda la cadena de valor de un alimento, fletes más caros, dado que el transporte de carga pesada ajusta de forma inmediata sus tarifas para cubrir el nuevo costo del combustible, los alimentos viajan desde el campo o las fábricas hasta los grandes centros de distribución, y de ahí a los comercios de cercanía, a lo que se le debe sumar los costos de producción agrícola, ya que el gasoil es el insumo clave para mover los tractores y las cosechadoras en el campo, encareciendo la materia prima desde su origen.-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que el Gobierno Nacional a través del Decreto 562/26 publicado en el Boletín Oficial, modificó el cronograma vigente para la aplicación de los ajustes impositivos sobre naftas y gasoil en el marco del mecanismo de actualización trimestral que rige desde 2018. En los fundamentos el PEN sostiene que la decisión responde al propósito de “continuar estimulando el crecimiento de la comunidad a través de un sendero fiscal sostenible”, con esta justificación el Ombudsman Provincial denunció que se repite la conducta del Gobierno Nacional de diferir una vez más el grueso del ajuste pendiente y dejar en vigencia, para julio, únicamente el tramo menor de incremento acumulado, postergando para agosto los incrementos impositivos del año 2024 y de los primeros meses del 2025. Con esta decisión, el precio de los combustibles luego del relevamiento llevado a cabo por esta Institución, se determinaron aumentos en las estaciones de servicio SHELL donde la nafta súper pasó de $2154 a $2173 el litro, esto es $19 más, en el caso de la V-Power de $2449 se ubicó en $2459, $10 más, para la fórmula Diesel de $2361 se comercializa a $2380, esto es $19 más y por último en el V-Power Diesel $2590 a $2599 representando $9 más por litro, en las estaciones de servicio YPF hasta las 12 horas de este jueves 2 de julio no habían actualizado sus valores, pero indicaron que la suba se aplicaría en las próximas horas o días.Nuevos Costos del Transporte de Cargas: según el Índice de Costos del Transporte (ICT) elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en el mes de mayo se produjo un incremento del 1,91%, por lo que entre enero y mayo, el ICT acumula una suba de 20%, cifra que prácticamente duplica el aumento registrado en igual período de 2025, cuando había alcanzado 11,2%, en términos interanuales, el incremento llega al 48%, reflejando el sostenido encarecimiento de la operación logística en todo el país, lo cual ineludiblemente se traslada al precio de las mercaderías, bienes y servicios que deben enfrentar consumidores y usuarios. El deterioro progresivo de rutas y caminos presenta una problemática que el sector identifica como uno de los principales factores que elevan los gastos operativos por el aumento de los costos de reparación, además de reducir la eficiencia logística. Por su parte, el combustible -el componente de mayor peso dentro de la estructura de costos del transporte-, incide directamente en los nuevos valores, a lo que se le suma la persistente incertidumbre en torno a la actualización de los impuestos a los combustibles. Otros componentes que registraron aumentos fueron Neumáticos (0,54%), Peajes (0,18%) y Costo Financiero (0,18%). Desde FADEEAC advierten que el escenario continúa siendo desafiante, el precio del gasoil acumula una suba cercana al 33% en lo que va de 2026, manteniendo una incidencia determinante sobre la rentabilidad de las empresas transportistas, agravado por la acumulación de 258,5% de suba del gasoil desde que asumió Javier Milei. A este contexto se agregan señales de menor dinamismo económico, que impactan sobre los volúmenes transportados, y la persistencia de problemas de infraestructura vial que incrementan los costos logísticos y afectan la competitividad de una actividad considerada estratégica para el funcionamiento de la economía.







