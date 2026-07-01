Enrique Zanin: "La prioridad hoy es sostener a las PyMEs y preservar el empleo"

El presidente de la Federación Económica de Formosa (FEF), CP Enrique Zanin, manifestó su preocupación por la compleja situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas del país y señaló que los últimos indicadores muestran un escenario que exige respuestas urgentes para proteger al sector productivo.

Zanin indicó que los informes difundidos por las entidades representativas de las PyMEs reflejan un contexto marcado por la caída del consumo, la disminución de la actividad económica y las crecientes dificultades que enfrentan miles de empresas para sostener su funcionamiento y las fuentes de trabajo.

En ese marco, consideró necesario impulsar herramientas que permitan aliviar la carga financiera e impositiva que soportan las pequeñas y medianas empresas, facilitar el acceso al crédito productivo y generar condiciones que favorezcan la continuidad de quienes invierten, producen y generan empleo en cada provincia.

El titular de la FEF sostuvo además que el crecimiento económico debe apoyarse en el fortalecimiento de la producción nacional, la industria, el comercio y los servicios, promoviendo inversiones que generen valor agregado, innovación y oportunidades para los trabajadores argentinos.

Finalmente, Zanin expresó que preservar el entramado PyME debe convertirse en una prioridad. "Cada empresa que logra mantenerse en pie representa familias que conservan su trabajo, inversiones que permanecen en nuestras comunidades y un aporte fundamental para el desarrollo económico de las provincias. Por eso es momento de construir consensos y acompañar al sector productivo con medidas concretas que permitan recuperar el crecimiento", concluyó.