Capacitaciones sanitarias para optimizar la atención materno – perinatal

El equipo del centro de salud de Villa del Carmen participó de una nueva instancia formativa sobre indicadores, provisión de insumos y el seguimiento minucioso de las embarazadas, puérperas y mujeres en edad fértil.

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los equipos de salud para optimizar la atención materno - perinatal, el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Subsecretaría de Medicina Sanitaria y la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia, llevó adelante una jornada de capacitación en el centro de salud del barrio Villa del Carmen sobre monitoreo y evaluación de indicadores de cobertura de salud materno - infantil.

La actividad permitió actualizar aspectos vinculados a la interpretación y al uso de indicadores sanitarios, mejorar la calidad de los registros, fortalecer la elaboración de informes técnicos y ordenar los circuitos de provisión de insumos, especialmente de métodos anticonceptivos, contribuyendo a una gestión más eficiente de los recursos y a una mejor toma de decisiones dentro del sistema público de salud provincial.

El subsecretario de Medicina Sanitaria, el bioquímico Marcelo Cañete, destacó que "estas capacitaciones fortalecen las capacidades de los equipos de salud para analizar información confiable y convertir esos datos en decisiones que mejoran la atención de la población”.

Explicó, además, que cuando los registros son de calidad y los indicadores se monitorean de manera permanente, es posible planificar con mayor precisión las acciones sanitarias y optimizar la utilización de los recursos disponibles.

Asimismo, remarcó que este trabajo repercute directamente en la calidad de las prestaciones que reciben los pacientes. Por ejemplo, en este caso, una mejor gestión de la información permite garantizar circuitos más eficientes para la provisión de métodos anticonceptivos y evitar interrupciones en el abastecimiento de los mismos”.

Y agregó, que también, posibilita realizar un seguimiento más oportuno de las embarazadas, los recién nacidos y los niños hasta los seis años, favoreciendo la continuidad de la atención de forma ininterrumpida y mejores resultados en salud.

Finalmente, Cañete sostuvo que estas instancias de formación forman parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de Formosa para seguir robusteciendo permanentemente la red pública de salud, afirmando que “cada capacitación representa una inversión para incrementar la calidad de los servicios sanitarios”.

“Contar con equipos preparados para interpretar indicadores, para elaborar correctamente los informes técnicos y planificar en función de las necesidades reales de la población nos permite seguir consolidando un sistema de salud cada vez más eficiente y organizado para beneficio de todos los formoseños y formoseñas”, concluyó.







