Martín Sotelo y concejales recibieron a integrantes del Ballet Salamanca de El Espinillo

Este miércoles 22 en horas de la tarde, el presidente del Concejo Deliberante de El Espinillo CP Martín Sotelo junto a los concejales profesora Angélica Cardozo y Dr. Carlos Sotelo (PJ), recibieron en la sede del Parlamento Comunal a los integrantes del querido Ballet Salamanca, para brindarles un merecido homenaje tras su brillante participación en certamen realizado en la ciudad de Formosa.

La delegación espinillense viajará en octubre próximo a la provincia de Córdoba donde tiene una nutrida agenda de actividades en evento nacional.

"Con enorme orgullo, celebramos que no solo se consagraron ganadores en múltiples categorías, sino que además lograron la clasificación para representar a Formosa en el festival que se llevará a cabo en la provincia de Córdoba. Durante el encuentro, entregamos reconocimientos por rubro y a cada artista en particular por semejante logro", informó en sus redes Sotelo

Según manifestó el concejal justicialista, fue una jornada inolvidable donde compartieron vivencias, anécdotas de la competencia y donde además se disfrutó de un hermoso momento artístico.

Las instalaciones del Concejo se vistieron de folklore, música y tradición gracias al talento de los jóvenes.

"Convencidos de que la cultura y el arte son pilares primordiales para el desarrollo y la identidad de nuestro pueblo, asumimos el compromiso de acompañarlos activamente, brindándoles colaboración y apoyo para que puedan hacer realidad el viaje y llevar nuestros artistas a Córdoba", indicó.

Finalmente Martín Sotelo, felicitó al Ballet Salamanca, a sus directores y a sus familias por el esfuerzo, la dedicación y por hacer flamear bien alto el nombre de El Espinillo.



