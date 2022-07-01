El vicegobernador Solís participó de la celebración del Día de la Independencia en Las Lomitas

Fue en el predio del Gauchito Gil, en donde vecinos disfrutaron de diversas actividades, entre ellas la actuación de grupos musicales locales y destrezas gauchas.

El jueves 9 de julio la Argentina celebró 210 años de Independencia Nacional y, en Las Lomitas, localidad ubicada a casi 300 kilómetros de la ciudad capital, el vicegobernador Eber Solís acompañó la jornada festiva junto al pueblo.

“Por pedido del gobernador Gildo Insfrán, compartí esta hermosa celebración junto a los vecinos que mantienen vivas las tradiciones”, expresó Solís, quien además sostuvo que “las destrezas gauchas, la música y el encuentro de las familias reflejaron el orgullo de ser argentinos y el valor de la identidad nacional”.

Por su parte, el concejal local Jorge Martínez, agradeció al Gobierno de Formosa “por el apoyo constante y por haber hecho posible este festival”. Además, resaltó la presencia del Vicegobernador, estimando que “su compañía fue muy gratificante para el pueblo de Las Lomitas”.

“Para los lomitenses el Día de la Independencia es un evento muy popular”, aseguró y agregó que “el haber contado con la presencia de los grupos musicales locales y de las destrezas gauchas, fue una manera de reivindicar la cultura y resaltar a los artistas formoseños”.

Asimismo, Martínez declaró que “el pueblo está agradecido con el Modelo Formoseño, porque nunca se olvida de su gente, al contrario, siempre está al lado del pueblo y no de otros intereses particulares”, cerró.







