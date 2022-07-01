El Hospital de Ibarreta garantiza el acceso a la mamografía a las vecinas de todo el distrito

Las vecinas de San Martín Dos se realizaron esta semana su control mamográfico anual de forma completamente gratuita.

El Hospital Distrital de Ibarreta ofreció el servicio gratuito de mamografías a un grupo de mujeres provenientes de la localidad de San Martín Dos que pudieron acceder a este importante estudio de control, gratuito y fundamental para el cuidado de la salud integral.

Este accionar se llevó a cabo gracias a un trabajo coordinado y articulado entre el Hospital Distrital de Ibarreta y el Hospital de San Martín, efectores que se ubican en el distrito sanitario III y que forman parte de la red de salud pública provincial.

Al respecto, la directora del nosocomio de la localidad de Ibarreta, la doctora Vivian González, explicó que se trató de una actividad conjunta y programada, que permitió que 14 mujeres oriundas de San Martín Dos “puedan cumplir con el control mamográfico que debe hacerse a partir de los 40 años y repetirse anualmente, o bien, en los casos que las pacientes presenten síntomas asociados al cáncer de mamas o que tengan antecedentes familiares de esta enfermedad”.

Hizo notar que el Hospital de Ibarreta trabaja fuertemente para promover y concientizar a las mujeres sobre este estudio clave. “Esto se hace a través de cada médico y de todo el equipo de salud que tiene contacto con las pacientes, explicándole en que consiste el estudio y la alta efectividad que tiene para detectar tempranamente el cáncer de mama. Y sobre todo, haciendo hincapié en que es un estudio gratuito que ofrece el Gobierno de Formosa”, detalló.

Además señaló, que en los últimos meses, se está llevando a cabo una campaña “para que todos los efectores sanitarios de nuestro distrito sanitario II capten a las pacientes que necesiten hacerse una mamografía y que podamos coordinar y programarlos turnos para que en una jornada puedan venir hasta Ibarreta y hacerse el estudio en el hospital”.

Destacó que esa programación “incluyó, en este caso, el traslado gratuito que estuvo a cargo de la Municipalidad de San Martín Dos y estamos muy agradecidos porque hicieron posible que las pacientes puedan llegar hasta aquí. Esto da cuenta del gran trabajo que lleva adelante el Gobierno de la provincia a través de sus distintas instituciones en beneficio de la comunidad”, remarcó.

Más adelante, la funcionaria reiteró “el valor enorme” que tiene la mamografía para detectar en forma precoz el cáncer de mama. “Es un estudio que no duele, que no reemplaza el autoexamen mamario y que es muy efectivo para establecer un diagnóstico oportuno. Por eso, es tan necesario, porque con la detección temprana la enfermedad tiene altas probabilidades de curación y también reduce que tengan que hacerse tratamientos agresivos”, explicó.

En tanto, indicó que, además de gratuito, es un estudio que puede hacerse a poca distancia del domicilio “porque como hospital distrital, gracias a una decisión y a una planificación estratégica del Gobierno de la provincia, contamos con un mamógrafo de última generación, un equipo de alta tecnología que está al servicio de nuestras pacientes”, afirmó.

Finalmente, González mencionó que “ya tenemos programados los días que vamos a recibir a vecinas de otras localidades, que son pacientes de los otros hospitales que están en nuestro distrito y que también vendrán en los próximos días a cumplir con su control mamográfico anual. Algo que nos da mucha satisfacción porque en nuestro distrito el cuidado de la salud de las mujeres es una prioridad”, enfatizó.



