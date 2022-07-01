Ante las bajas temperaturas, el Gobierno de Formosa refuerza la asistencia a personas en situación transitoria de calle

Con la llegada de las jornadas de intenso frío, el Gobierno de Formosa fortalece el trabajo del Refugio para Personas en Situación Transitoria de Calle "Juan Domingo Perón", un espacio destinado a brindar alojamiento, alimentación, abrigo y contención a quienes, por distintas circunstancias, atraviesan una situación de vulnerabilidad.

El dispositivo funciona de manera articulada entre el Programa de Protección Integral a Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos (PPINA), la Línea 102, diversas áreas del Ministerio de la Comunidad, la Policía de la Provincia de Formosa, efectores de salud, el Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones (IAPA9, registros civiles y otros organismos provinciales, garantizando una respuesta integral, inmediata y personalizada para cada caso.

En ese marco, la regente del refugio, Natalia Dorrego, explicó que el objetivo principal es “cobijar a las personas que están en situación de calle, brindarles una noche cálida, alimentación y conocer qué circunstancias las llevaron a esa situación”.

Indicó que, en la mayoría de los casos, no se trata de personas que viven permanentemente en la calle, sino de situaciones transitorias vinculadas a conflictos familiares, problemas económicos o personas provenientes de otras localidades, provincias e incluso países, que quedaron varadas en la ciudad.

“Muchas veces llegan porque vinieron a realizar un tratamiento médico, perdieron el colectivo, se quedaron sin recursos o atravesaron algún problema familiar. El trabajo es acompañarlas hasta que puedan regresar a su lugar de origen o resolver la situación que las trajo hasta aquí”, señaló.

Dorrego destacó además que el refugio cuenta actualmente con capacidad para alojar a 15 personas, con posibilidad de ampliar las plazas si la demanda lo requiere. Allí reciben las cuatro comidas diarias, un espacio seguro para descansar, vestimenta y baño caliente, elementos de higiene personal, asistencia sanitaria cuando es necesaria y el acompañamiento permanente de los equipos técnicos.

Asimismo, remarcó que el abordaje no termina con el alojamiento, sino que se articula con distintas áreas del ministerio de la Comunidad y del Estado provincial según las necesidades de cada persona.

“Si requiere atención médica, intervención por consumos problemáticos o cualquier otro acompañamiento específico, se trabaja junto a los equipos correspondientes. Cada situación es diferente y la respuesta también lo es”, sostuvo.

Además, explicó que el refugio está destinado al alojamiento de hombres, mientras que las mujeres y los niños cuentan con atención y alojamiento en el hogar María Auxiliadora, de acuerdo con las particularidades de cada situación.

Por su parte, el regente del PPINA, Víctor González, explicó que el programa desarrolla un trabajo permanente durante todo el año mediante recorridos diarios en distintos puntos de la ciudad, con operadores especialmente capacitados para detectar situaciones de vulnerabilidad.

“EL programa trabaja los 365 días del año. Lo hace silenciosamente, pero de manera permanente, acompañando a niños, adolescentes y adultos que atraviesan situaciones transitorias de calle”, afirmó.

Precisó que los equipos realizan recorridas durante la mañana, tarde y noche e incluso la madrugada cuando las condiciones climáticas así lo requieren, especialmente durante el invierno.

González destacó que la Línea 102 constituye una herramienta clave para la protección integral de derechos. En ese sentido, remarcó la consigna"Un llamado puede abrigar", una convocatoria dirigida a toda la comunidad para que, ante cualquier situación de vulnerabilidad, realice el correspondiente aviso.

La línea no sólo recibe alertas sobre personas en situación transitoria de calle, sino también denuncias o consultas vinculadas a situaciones de maltrato, abandono o vulneración de derechos de niñas, niños, adolescentes, personas mayores y otros sectores que requieran la intervención del Estado.

“Para la Línea 102 es fundamental. Un llamado puede abrigar porque detrás de cada aviso hay una intervención inmediata del Estado para evaluar la situación y brindar la respuesta que la persona necesita, ya sea alojamiento, alimentación, atención médica o la restitución de derechos”, afirmó.

En ese sentido, convocó a la comunidad a utilizar este canal gratuito cuando detecten a una persona atravesando una situación de vulnerabilidad. “Es importante que la comunidad se comunique con la Línea 102. Se recibe el aviso y concurrimos de inmediato para intervenir”, indicó.

El trabajo sólo es posible gracias a la articulación permanente entre las distintas áreas del Gobierno provincial. “Hay que resaltar el trabajo articulado de todos los organismos. Es una construcción colectiva que nos permite dar respuestas rápidas y adecuadas a cada situación”, afirmó González.

Por su parte, Dorrego subrayó que el acompañamiento continúa hasta que la persona logra resolver su situación. “Siempre tratamos de que el tiempo que permanezcan con nosotros reciban la atención necesaria y puedan irse de la mejor manera posible”, expresó.

Desde el Ministerio de la Comunidad recordaron que el Refugio para Personas en Situación Transitoria de Calle constituye una política pública de asistencia permanente, los 365 días del año, pero que cobra especial relevancia durante la temporada invernal, garantizando protección, abrigo y acompañamiento integral a quienes más lo necesitan.



