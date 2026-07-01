El conversatorio sobre “Marcas con Identidad” fue un éxito de convocatoria

Con el objetivo de fortalecer la competitividad de emprendedores, productores y artesanos a través de la identidad territorial, la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE), realizó el conversatorio "Marcas con Valor de Origen: Oportunidades y Desafíos", un espacio de capacitación e intercambio sobre estrategias para construir marcas auténticas con valor diferencial.

La actividad fue dictada por la consultora estratégica Maite García, especialista en el desarrollo de marcas regionales, quien compartió experiencias, herramientas y casos de éxito vinculados a la construcción de marcas auténticas, capaces de diferenciarse a partir de su historia, su cultura y el vínculo con el territorio.

Al respecto, García señaló que construir una marca con valor de origen implica mucho más que desarrollar una identidad visual. “Las personas hoy eligen marcas con las que se sienten identificadas. Detrás de cada producto hay una historia, un territorio, una cultura y una forma de hacer las cosas que pueden convertirse en el principal diferencial”, expresó y agregó: “El desafío es aprender a comunicar ese valor de manera estratégica para generar mayor conexión y confianza con los consumidores”.

Por su parte, Octaviana Ortiz, emprendedora de Ingeniero Juárez, dedicada al tejido con lana de oveja, destacó la importancia de generar estos espacios de formación.

“Quienes emprendemos muchas veces ponemos todo el esfuerzo en producir y vender, pero no siempre sabemos cómo transmitir la identidad de lo que hacemos. Este tipo de encuentros nos ayuda a descubrir que nuestra historia, nuestras raíces y el lugar donde nacimos también pueden ser una fortaleza para crecer y posicionarnos en el mercado”, sostuvo.

El conversatorio fue una oportunidad para compartir experiencias, incorporar herramientas prácticas y reflexionar sobre el valor estratégico de construir marcas auténticas, capaces de diferenciarse a partir de su origen y proyectarse hacia nuevos mercados.

Desde la ADE adelantaron que este conversatorio será el punto de partida de un proceso de acompañamiento orientado al fortalecimiento de las marcas locales.

A través de nuevas instancias de capacitación, asesoramiento e intercambio, se buscará brindar herramientas para que continúen trabajando en la construcción de marcas con identidad, capaces de agregar valor a sus productos y consolidar su posicionamiento en mercados cada vez más competitivos.

Los interesados en participar de un nuevo encuentro se puede acercar a las oficinas de la ADE, Galpón “G” del Paseo Costanero capitalino o comunicarse al 3704329154.











