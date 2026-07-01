Inicia la cuarta edición de “La Formoseñada”, con una destacada agenda de artistas y actividades

Bajo el lema “Cultura viva, identidad compartida”, la cuarta edición de “La Formoseñada” dará inicio este viernes a las 20 en el Galpón “C” del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa. Se organizó una conferencia de prensa donde se brindaron todos los detalles del megaevento cultural.

En la apertura del evento de este viernes a las 20, está confirmado que su promotor Darío Krimer ofrecerá un mensaje de bienvenida, luego actuarán Rosalía y Emma Benitez. Posteriormente, se reconocerán las trayectorias del cineasta Ezio “Tati” Massa y del teatrista Isaac Rojas, quien subirá a escena también con su consagrado unipersonal “Mi Doctor, el candidato”. Además, habrá un homenaje post mortem al periodista José Lingiardi.

En la fecha también quedará habilitada en ese mismo espacio cultural la muestra “Territorio híbrido”, cuya coordinación está a cargo de Roxana Bogado y Darío “Nino” Valdez, que congregará a destacados artistas plásticos y visuales, además de muralistas, escultores y fotógrafos.

Se podrán apreciar obras de Alfredo Palacio, Luisina Moor Schulz, Sonia Petkiebich, Rodrigo Miño, Jorge Balassi, Camila Bordón, Pablo Valdez, Alberto Alén, Titina Galli, Apolonio “Polo” Núñez, Olga Marisa Aquino, Juan Esteban López Giménez, Gabriela Martorelli, Juan José Aguayo, Darío “Nino” Valdez, Pablo Córdoba, George Hamilton Pérez, Belén Cabrera, Mirtha Ferreyra, Ramón Maldonado y Marisa González.

El FotoClub “Formosa” estará presente con registros fotográficos de Fernando Polo, Felisa Díaz, Claudia López, Mónica Paulina, Miryan Pitt, Delia Pereira, Cecilia Ramírez, Liliana Gon y Mariana González. Del mismo, se expondrán los trabajos de integrantes del Taller de Fotografía de la Asociación Italiana de Formosa.

Por otra parte, el Instituto Superior de Arte “Oscar Alberto Albertazzi” estará representado con las producciones de Brisa Morel, Daiana Corvalán, Brenda López, Pérez Sengulane, Leila Velazco, Daniela Vargas y Santiago Sotelo. También participarán los siguientes estudiantes del Taller de Muralismo Latinoamericano: Gabriela Martorelli , Pablo Valdez - Walter MIño y Juan Esteban López Giménez.

De la muestra formarán parte además Damaris Pérez, Natalia Gómez, Gabriel Sosa del Proyecto “Miradas Nativas”, como así también Mirtha Ferreyra, Marisa Aquino, Laura Insfrán, Myrian Prieto, Carolina Alen, Pablo Vacazur, Nelson Ortellado, Joaquín Medina, Norberto Fandos, Alberto Alén, destacados referentes del Taller de Grabado y Gráfica Experimental.

Conferencia de prensa

El jueves 30 se realizó el lanzamiento oficial de “La Formoseñada 2026”, que encabezó el cantante Krimer y funcionarios provinciales. La conferencia de prensa tuvo lugar cerca del mediodía en el Museo Histórico Provincial “Juan Pablo Duffard”.

En representación del Ministerio de Cultura y Educación, estuvieron presentes el subsecretario de Educación, Luis Ramírez Méndez, la directora de Acción Cultural, Graciela Marechal (a cargo de la Subsecretaría de Cultura), la directora de Patrimonio Socio-Cultural, Graciela Buiatti.

En nombre del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, estuvo Mariángeles Vicentín, a cargo de la Subsecretaría de Empleo; mientras que por el Ministerio de Turismo la directora de Servicios Turísticos, Nadin Barrios Saldarini.

Cabe destacar que el Comité Organizador – aparte de Krimer- tuvo también su representante: la profesora Larisa Arrúa, coordinadora artística del evento. Ambos se encargaron de brindar precisiones sobre la grilla y las actividades que se concentrarán este fin de semana en los Galpones “C” y “G”, además del predio ferial y la Casa de las Artesanías.

En tanto, los funcionarios coincidieron en remarcar “el rol fundamental de un Estado Provincial presente que no se desentiende como lo hace el Gobierno Nacional con políticas de desfinanciamiento a la educación, la cultura y las artes”.

Tras resaltar el compromiso de las distintas Carteras en apoyar “La Formoseñada”, organizadores como patrocinantes destacaron que “la mejor forma de trabajar es unidos, solidarios y organizados como lo quiere el Gobernador y es lo que estamos haciendo a favor de la cultura y las diversas manifestaciones artísticas que identifican a la provincia”.



