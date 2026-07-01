El PAIPPA capacitó a vecinos del barrio Guadalupe sobre “Huerta Familiar”

El objetivo principal estuvo orientado en que los vecinos aprendan a cultivar sus propios vegetales, abaratar el costo económico y consumir productos con calidad nutritiva.

En la tarde de este martes 28, en las instalaciones de la Casa de la Solidaridad del barrio Guadalupe, el Instituto PAIPPA realizó la capacitación “Huerta Familiar”, la cual estuvo destinada a las familias interesadas en tener su producción hortícola en su casa.

El ingeniero agrónomo Elías Herrera, perteneciente al equipo técnico del PAIPPA, explicó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que consistió “en una pequeña capacitación en donde se explicó los pasos a seguir desde el inicio de siembra, pasando por los cuidados de los cultivos hortícolas hasta llegar a la cosecha”.

Informó que estas huertas se pueden realizar en todas las casas y remarcó que “primero se debe trabajar en el suelo, luego se realiza la siembra, y posteriormente, con el proceso de cuidado, se realiza la cosecha”.

Además, aclaró que los cultivos hortícolas a cultivar pueden lechuga, achicoria, rabanito, zapallo, entre otros.

Por su parte, César Monzón, referente del barrio Guadalupe, planteó que la problemática que se presenta en el barrio es la falta de espacio verde, entonces “surgió la necesidad de una solución alternativa y al hablar con Paola Casco, responsable del área de Promoción y Planificación del IPAIPPA, propuso esta capacitación”.

En este punto, aclaró que “la necesidad fue planteada por los vecinos” y detalló que “se les propuso hacerlo en macetas, baldes de helado, cajas de frutilla o en cualquier recipiente”

Para cerrar, destacó “la gran convocatoria que tuvo esta propuesta que estuvo orientada a que los vecinos aprendan a cultivar sus propios vegetales, abaraten de esta manera el costo económico y, a su vez, consumir productos con calidad nutritiva”.



