Atencia saludó a los médicos neumonólogos en su día

El Ministro de Desarrollo Humano destacó el compromiso y la labor que estos médicos especialistas desempeñan en el fortalecimiento del sistema público de salud formoseña.

Con motivo de celebrarse este 28 de julio el Día del Médico Neumonólogo en la Argentina, el ministro de Desarrollo Humano, el doctor Juan Carlos Atencia, expresó su reconocimiento expresando: “Quiero aprovechar esta fecha para hacerles llegar mi saludo, especialmente a quienes desempeñan esta especialidad en los efectores sanitarios de la provincia, brindando una atención de calidad a nuestros pacientes".

Seguidamente, destacó el rol que cumplen estos especialistas en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de las enfermedades respiratorias.

“Su trabajo resulta clave para el abordaje oportuno de patologías respiratorias agudas y crónicas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población y fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema sanitario”, afirmó.

Asimismo, para cerrar, el titular de la cartera sanitaria remarcó que el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa impulsando la capacitación permanente de los profesionales de salud en las diferentes especialidades y puso en valor “la calidez humana con la acompañan su calificado profesionalismo, lo cual demuestran cotidianamente en la atención que ofrecen a los pacientes”.







