El gobernador Insfrán recordó a Evita a 74 años de su paso a la inmortalidad

Este domingo 26, se conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento de Eva Duarte de Perón, y el gobernador Gildo Insfrán la recordó a través de un sentido mensaje.

“Honramos el legado de Evita, una mujer que marcó la historia argentina con su lucha incansable por la justicia social, la igualdad y los derechos de quienes más lo necesitaban”.

Seguidamente, puso en resalto que “su compromiso con el pueblo continúa inspirando la construcción de una sociedad más solidaria, inclusiva y con igualdad de oportunidades para todos”.



