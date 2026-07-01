El intendente libertario Pablo Basualdo registra deudas por más de $155 millones en el sistema financiero

La información pública del Banco Central muestra que la principal deuda financiera del intendente Pablo Basualdo aumentó más de $81 millones en apenas un mes.

El municipio de Las Lomitas, en Formosa, volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se conociera que su intendente, Pablo Basualdo, registra deudas por $155,167 millones en el sistema financiero, según la información pública de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Del total informado, $33,657 millones corresponden al Banco de Formosa, $193 mil a Tarjeta Naranja y $121,317 millones al Banco de la Nación Argentina. La Central de Deudores publica los montos informados por cada entidad y la calificación crediticia de los clientes, aunque no detalla el destino de los préstamos, las garantías presentadas ni las condiciones de las operaciones.

El dato más relevante surge del crédito otorgado por la entidad pública nacional, cuyo monto pasó de $40 millones en abril de 2026 a $121,317 millones en mayo, un incremento superior a $81 millones en apenas un mes.

En el caso del Banco de Formosa, el historial muestra una evolución distinta: la deuda pasó de $39,619 millones en enero a $39,738 millones en febrero, $36,755 millones en marzo, $35,277 millones en abril y $33,657 millones en mayo, reflejando una reducción gradual del saldo informado.

La presunta estafa en la familia Basualdo

La difusión de estos datos se produce en un momento de alta exposición pública para la familia Basualdo. En las últimas semanas, el diputado nacional de La Libertad Avanza y exintendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que la empresaria rosarina Paula Inés Paganti revelara en una entrevista con Radio Formosa que le entregó 40 mil dólares para la compra de un campo en el oeste provincial y que años después terminó involucrada en una causa judicial que investiga presuntas estafas y otras irregularidades.

Las declaraciones de la empresaria se producen en el marco de la investigación que tramita en el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de Formosa, donde Basualdo se encuentra imputado por presunta estafa en tres hechos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y administración fraudulenta.

Durante la entrevista, Paganti relató que conoció a Basualdo mientras desarrollaba un emprendimiento ganadero en Las Lomitas y que fue el entonces intendente quien le propuso participar de la compra de un campo ubicado a unos 150 kilómetros de su establecimiento.

Denuncian que Vialidad Nacional desvía asfalto a un municipio libertario

Según explicó, inicialmente no tenía interés en la operación debido a la distancia del predio respecto de su actividad productiva. Sin embargo, aseguró que Basualdo insistió en reiteradas oportunidades hasta convencerla de participar de la inversión.

La empresaria sostuvo que entregó 40 mil dólares para concretar la compra y que el exjefe comunal se ocupó de las negociaciones, del contacto con los supuestos vendedores y de los trámites vinculados a la operación. Además, afirmó que nunca conoció a los propietarios ni recorrió personalmente las tierras.

En comunicación con El Destape, el intendente negó haber tomado un crédito de $121 millones, pero no desmintió la deuda, ya que corresponde a diferentes productos financieros.

Quién es Pablo Basualdo

Pablo Basualdo es el actual intendente de esa ciudad, hijo del diputado nacional Atilio Basualdo. Su nombre quedó en el centro de la escena a partir de la situación generada por la posible incompatibilidad entre los cargos que ocupa su padre y la banca obtenida en el Congreso.

Según la información difundida, Atilio Basualdo no participó de la jura como diputado nacional luego de las elecciones. De acuerdo con la explicación brindada por la jueza electoral Sandra Moreno, la legislación provincial impide ejercer de manera simultánea la intendencia y un cargo electivo nacional, por lo que debería renunciar al Ejecutivo municipal para asumir en la Cámara de Diputados.

En ese contexto, la decisión de postergar la jura permitiría que, una vez superado el 10 de diciembre, Pablo Basualdo asuma automáticamente como intendente interino en su condición de presidente del Concejo Deliberante, sin necesidad de convocar a elecciones anticipadas. Según la interpretación expuesta en la información proporcionada, este mecanismo garantizaría la continuidad de la conducción municipal dentro de la misma familia y evitaría que la sucesión del Ejecutivo local se resolviera mediante el voto popular.