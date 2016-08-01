Dejan firme condena contra jueces formoseños de la Dictadura





Lo hizo al rechazar el recurso de queja interpuesto por la Defensoría oficial por errores formales en la presentación, ante el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó la condena del Tribunal Oral de Formosa, ordenando además se fijen penas más gravosas dado el concurso real de los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público cometidos contra empleados de la Asociación Judicial Formosa.





La condena del TOF de Formosa





El Tribunal Oral Federal de Formosa condenó en el año 2022 a los dos exjueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de esa provincia durante la época del terrorismo de Estado.





Bernardo Alfredo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey recibieron penas como coautores de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de los secuestros, torturas y desapariciones de los que fueron víctimas un grupo de siete empleados y empleadas del fuero provincial durante la última dictadura cívico militar.





El tribunal, compuesto por Rubén David Oscar Quiñones, Mariela Emilce Rojas y Roberto Manuel López, les fijó además la inhabilitación especial por tres años y cuatro meses para desempeñarse como funcionarios públicos.





Las víctimas cuyos casos se abordaron en el juicio fueron Elsa Alicia Chagra, Ángela Colman, Raquel Levi, Adriano Acosta, Andrés Medina, Mirta Leónidas Insfrán y Ricardo Borgne, quienes militaban en la Asociación Judicial de Formosa. El grupo de trabajadores y trabajadoras fue secuestrado en su mayoría el 5 de agosto de 1976, salvo Chagra, a quien apresaron un día antes. Insfran y Borgne, que eran pareja, continúan desaparecido y desaparecida, mientras que el resto recuperó la libertad en diferentes momentos.

















La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó Firme la condena contra Bernardo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey, ex jueces del Superior Tribunal de Justicia de Formosa en la dictadura militar.