Destacan que el Modelo Formoseño “continúa de forma integral y coherente” los principios del Peronismo

En la tarde de este miércoles 1º de julio se llevó a cabo el homenaje a quien fuera tres veces presidente de los argentinos.

En el acto por el 52° aniversario del paso a la inmortalidad del general Juan Domingo Perón, la diputada provincial Cristina Mirassou puso de resalto que “Formosa es el ejemplo más nítido de coherencia y continuidad de la doctrina justicialista”.

Así lo expresó al dialogar con AGENFOR en la previa de la ceremonia realizada frente al monumento del expresidente, ubicado en la intersección de la Avenida 25 de Mayo y la calle Fontana de la Capital.

“El Modelo Formoseño continúa de forma integral y coherente los principios que marcó el Peronismo, como la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, los que en estos momentos se encuentran en peligro debido al Gobierno de Javier Milei”, enfatizó la legisladora justicialista.

En ese sentido, puso de resalto que “Formosa es el ejemplo más nítido de coherencia y continuidad de la doctrina justicialista”.

Hizo notar que “entre las provincias peronistas es la que ha podido mantenerse de manera más integral” y afrontar los estragos que está realizando la gestión libertaria nacional, como por ejemplo, la paralización de la obra pública, la eliminación de programas, los despidos de empleados públicos nacionales, el desfinanciamiento de significativas áreas, entre otros.

Del mismo modo, “también en el Congreso de la Nación, desde el bloque de Unión por la Patria (UP), los diputados y senadores formoseños siempre han peleado por la conveniencia del pueblo”, valoró al concluir.



