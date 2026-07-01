El Polo Científico, Tecnológico y de Innovación recibió a estudiantes capitalinos de la EPES N° 10

Los jóvenes vivieron una experiencia enriquecedora y de aprendizaje, al tiempo que conocieron las oportunidades de formación ofrecidas en este espacio estratégico para el desarrollo provincial.

Los directivos de la Escuela Provincial de Educación Secundaria N° 10 “Dr. Carlos Pellegrini” agradecieron al Gobierno de Formosa y a las distintas instituciones del Estado que hicieron posible la visita al Polo Científico, Tecnológico y de Innovación.

Hace pocos días, alumnos de 6° año de los turnos mañana y tarde, y de 3° año del turno noche de la EPES N° 10, visitaron el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación para recorrer sus instalaciones y conocer la oferta académica de esta institución emblemática del Modelo Formoseño.

En la oportunidad, los estudiantes estuvieron acompañados por directivos y docentes del establecimiento, quienes expresaron un especial agradecimiento a la ministra secretaria general del Poder Ejecutivo, Cecilia Guardia Mendonca; al secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis; y a los demás funcionarios del Gobierno provincial que gestionaron e hicieron posible la visita.

“Queremos agradecer también a todo el personal del Polo Científico que recibió a los estudiantes con tanta calidez y buena predisposición durante las dos jornadas de recorrida”, expresaron desde la Dirección del establecimiento escolar e indicaron que “en la primera participaron los alumnos de 6° año del turno tarde junto con los de 3° año del turno noche, mientras que en la segunda lo hicieron los estudiantes de 6° año del turno mañana”.

Del mismo modo, “agradecemos a los choferes encargados del traslado”, agregaron.

En ese marco, los estudiantes participaron de charlas informativas en las que conocieron las carreras que pueden cursarse de manera gratuita en el Instituto Politécnico Formosa, gracias a las políticas públicas impulsadas por el gobernador Gildo Insfrán.

Paralelamente, realizaron una recorrida guiada por las instalaciones, que incluyó la planta de oxígeno, la planta biosiderúrgica, los hornos y los paneles solares. Además, conocieron proyectos estratégicos, laboratorios especializados, líneas de investigación en desarrollo y los distintos programas de innovación tecnológica que se llevan adelante desde esta institución.

Cabe remarcar que las instalaciones del Polo se encuentran ubicadas sobre la Ruta Nacional N° 81, a 16 kilómetros de la ciudad de Formosa. Ocupan una superficie de 974 hectáreas y albergan a empresas de base tecnológica y el Instituto Politécnico Formosa (IPF) “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”.

Consolidado como un ícono para la provincia, este espacio integra actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, impulsadas por organismos públicos y privados vinculados a sectores estratégicos de la producción y la industria, convirtiéndose en un espacio de aprendizaje importante para la educación de los jóvenes que son los próximos estudiantes de Nivel Superior.



