El HAC realizó por primera vez en Argentina el implante de una nueva endoprótesis de aorta abdominal

La intervención fue realizada con éxito gracias al trabajo conjunto de los Servicios de Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia del nosocomio.

El Hospital de Alta Complejidad (HAC) de Formosa alcanzó un nuevo hito para la medicina argentina al realizar, por primera vez en el país, el implante de una nueva endoprótesis de aorta abdominal.

El caso fue presentado y analizado en congresos internacionales de la especialidad, donde el Servicio de Cirugía Cardiovascular del HAC tuvo una participación activa, compartiendo las experiencias desarrolladas en la institución y participando en la discusión clínica junto a referentes internacionales en cirugía vascular y endovascular. A partir de ese intercambio científico, se definió la utilización de una nueva endoprótesis adaptada a las características específicas del paciente.

La intervención fue realizada con éxito gracias al trabajo conjunto de los Servicios de Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia del HAC, marcando un precedente para la cirugía cardiovascular argentina y demostrando el alto nivel científico, técnico y humano de sus profesionales.

Para llegar a esta instancia, el Hospital de Alta Complejidad atravesó un exigente proceso de evaluación por parte de especialistas internacionales, quienes analizaron la experiencia del equipo, la complejidad del caso y las capacidades de la institución.

Tras superar esa fase, el HAC fue seleccionado para llevar adelante este innovador procedimiento, convirtiéndose en el primer centro del país en implantar esta nueva endoprótesis de aorta abdominal.

Este logro refleja el compromiso permanente del hospital con la innovación, la incorporación de tecnologías de vanguardia, la formación continua de sus equipos y el trabajo interdisciplinario, permitiendo que pacientes de la región accedan a tratamientos de máxima complejidad dentro del sistema de salud provincial, se subrayó desde el nosocomio.



