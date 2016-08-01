Detuvieron a dos sujetos y secuestraron armas blancas y estupefacientes

• Fue en el marco de una causa judicial por “Amenaza con el uso de arma blanca, en contexto de violencia de género y amenaza con el uso de arma de fuego”

Efectivos de la Comisaría Seccional Séptima allanaron una vivienda en la manzana V2 del barrio El Porvenir de esta ciudad y detuvieron a dos hermanos de 21 y 23 años.

La medida judicial se concretó el miércoles último, alrededor de las 12:50 horas, en el marco de causas judiciales.

Además de la aprehensión de los sujetos, durante la requisa se procedió al secuestró de escombros, hierros, palos y una bolsa que contenía una sustancia vegetal.

Ante la situación, se solicitó personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas que constató mediante reactivos químicos que se trataba de varios gramos de marihuana.

Por otra parte, los uniformados de la Delegación Policía Científica, Distrito Cinco, documentaron el procedimiento.

Como ocurre en este tipo de casos, los sujetos fueron trasladados hasta la dependencia policial, se los notificó de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.