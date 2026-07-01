El Gobierno de Formosa habilitará el puente del barrio Sagrado Corazón

Esta obra, financiada con recursos provinciales, permitirá el tránsito seguro de vehículos livianos y de carga.

Este jueves 30 de julio, desde las 9:45 horas, el Gobierno de la provincia de Formosa, dejará inaugurado el flamante puente que se ubica sobre el riacho El Pucú, en la calle Juan José Silva, del barrio Sagrado Corazón de la ciudad capital.

Al respecto, el ingeniero Javier Caffa, administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), quien confirmó esta habilitación, indicó que este miércoles 29, diversos organismos estatales mantuvieron una reunión organizativa para ultimar detalles de la inauguración de esta importante obra que beneficiará a vecinos del barrio y aledaños como El Quebrachito, Nueva Formosa y Liborsi.

“Una vez que ya hemos completado todos los trabajos y todas las verificaciones estructurales e hidráulicas de esta obra, finalmente este jueves vamos a hacer la habilitación para el tránsito”, indicó.

En ese sentido, el funcionario aclaró que estará habilitado no sólo para el tránsito de vehículos livianos sino también para los de carga ya que “nuestra preocupación era, justamente, determinar la capacidad estructural para que puedan pasar camiones”.

“Y era uno de los pedidos de los vecinos, que puedan pasar camiones porque hay una actividad comercial económica importante, así que tomamos todos los recaudos de verificaciones estructurales para que la obra sea segura, desde el punto de vista estructural, vial y también, hidráulico; más teniendo en cuenta la próxima ocurrencia del fenómeno de El Niño, que siempre provoca crecidas importantes en este riacho”, explicó.

En cuanto al acto inaugural, Caffa dijo que será “una ceremonia sencilla” con la presencia de todos los vecinos del barrio que serán, al fin y al cabo, los principales beneficiarios de esta obra financiada íntegramente con recursos del Gobierno provincial.

“Vamos a habilitar el paso por el puente y a la noche se van a encender también las luces de la iluminación LED en todo el sector”, anticipó.

Sobre el final, el titular de la DPV puso en valor que esta obra se terminó “en tiempo récord” ya que “estamos hablando de poco más de un mes, cuando empezamos a trabajar acá, que estuvimos hablando con los vecinos”.

“Y ahora está terminada, lo que la convierte en una obra más que realiza el Gobierno de la provincia de Formosa, otro acto de justicia social y respondiendo a la necesidad de la comunidad”, cerró.

Características de la obra

Esta importante obra, ejecutada por el Gobierno de la Provincia de Formosa a través de la Dirección Provincial de Vialidad, brindará una solución definitiva a la problemática generada por el deterioro del antiguo puente metálico que prestó servicio durante muchos años.

Con el montaje de la nueva estructura, se garantiza mayor seguridad vial, mejor conectividad y una circulación más eficiente y para todo tipo de vehículos para los vecinos de la zona.

La infraestructura previa consistía en un puente de estructura metálica reticulada tipo arco y constaba de una longitud total de 24 metros, construida íntegramente en acero con una superficie de rodamiento bajo tratamiento asfáltico.

La Instalación inicial fue realizada a mediados del año 2015. Posteriormente, en el año 2020, la Municipalidad llevó a cabo tareas de mantenimiento preventivo y aplicación de pintura.

Debido al ciclo de vida útil transcurrido, el piso o tablero del puente y las vigas principales presentaban un avanzado estado de desgaste estructural y agotamiento de la vida útil. Asimismo, la calzada tenía fallas notorias caracterizadas por ahuellamientos superficiales, determinando la necesidad urgente de una sustitución inmediata ya que representaba peligro para la circulación por el lugar.

Por ello, el proyecto de renovación vial se ejecutó de manera secuencial cumpliendo con los requerimientos de ingeniería civil planificados.

En principio, se desmontó íntegramente la antigua estructura, etapa en la cual se ratificó el elevado deterioro de los materiales retirados. Luego, se ejecutaron las tareas preparatorias que incluyeron el retiro de escombros, movimientos de suelo y la logística para el traslado de los nuevos componentes.

Para la renovación, se optó por la implementación de un puente tipo Bailey, caracterizado por su sistema metálico de diseño modular y prefabricado, ideal para optimizar tiempos de ensamblaje, que se ensamblo lateralmente al riacho El Pucú.

El posicionamiento definitivo de la estructura armada se completó en tiempo record. Inmediatamente después, se dispuso la señalización vial de seguridad correspondiente y la cartelería informativa de identificación sobre el curso del riacho.

Además, se realizó la optimización hidráulica del Riacho El Pucú en el tramo por debajo del nuevo puente removiendo escombros y residuos.

Obras complementarias y mejoras de entorno

Con el propósito de mitigar riesgos operativos y optimizar las condiciones generales de transitabilidad en el sector, se instalaron luminarias LED de alta eficiencia en las zonas de acceso vial sobre ambas márgenes del riacho, incrementando sustancialmente la visibilidad nocturna de los usuarios y la seguridad vial.

Asimismo, se ejecutaron terraplenes de acceso con compactación especial y ejecución de estabilizado granular con material pétreo, asegurando un ingreso y egreso fluido y seguro hacia la nueva estructura.

Y la parquización y embellecimiento de las cabeceras y de todo el sector circundante

Finalmente se realizaron las pruebas de carga según protocolos de Vialidad para constatar y certificar la capacidad estructural de carga de la estructura.



