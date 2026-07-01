Celebraron con una campanada el cuarto aniversario del primer paciente del CEMENURNK

Se invitó a expacientes a ser parte del evento, quienes vivieron un momento emotivo al recordar su paso por la institución, pero al mismo tiempo se envió un mensaje de vida y aliento para los que hoy se están tratando allí.

Con la presencia de expacientes del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor C. Kirchner” (CEMENURNK), se vivió un emotivo momento cuando sonó la campana en recuerdo del primer paciente que ingresó a la institución. De esa manera, se celebró el cuarto aniversario de ese acontecimiento, como un mensaje para quienes hoy transitan el proceso de tratamiento médico.

La ceremonia se desarrolló el martes 28, en horas de la mañana, en la sede de la institución sanitaria ubicada en la calle Corrientes 1849 de la ciudad de Formosa. En ese contexto, se indicó desde el CEMENURNK que, desde aquel primer paciente, más de 1.400 personas ya fueron atendidas y más de 1.300 finalizaron su tratamiento.

Dicho efector, recordó su director, el doctor Fernando Trachta, comenzó a funcionar con una habilitación en julio del 2022, siendo su inauguración oficial en diciembre de ese año, dotado con un equipamiento tecnológico de última generación así como personal capacitado, resaltando que “el 95% de las personas que trabajan son formoseñas”.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), enfatizó que este proyecto, “pensando por y para los formoseños, impulsado por el Gobierno de Formosa fue planificado a largo plazo”. También, comentó: “Estamos ahora con las habilitaciones para la continuidad del ciclotrón”, y marcó que esto representa “un avance gigantesco porque es el que nos dará la posibilidad de fabricar los radiofármacos, evitando así su compra desde Buenos Aires”.

Incluso, “permitirá que el Centro se transforme en proveedores de radiofármacos en la región y países vecinos”, subrayó y puso en relieve esta importante inversión, cuyo fin, sin dudas, es “brindar un servicio de excelencia a los pacientes”.

Desde “el buen trato” que se les ofrece en la atención, “porque más allá de lo tecnológico”, reflexionó que “cuando se confirma el diagnóstico, éste se hace extensivo a toda la familia. Por eso se cuenta con un equipo de Bienestar y Calidad de Vida que da soporte en esa circunstancia y se complementa con el tratamiento médico del paciente”, explicó.

Apostando a seguir creciendo, Trachta reafirmó que este Centro demuestra que “en Formosa la salud pública es una cuestión de Estado”.

Testimonios de pacientes atendidos

Quienes recibieron tratamiento dialogaron con la Agencia y agradecieron especialmente al Gobierno provincial por hacer realidad la construcción de este Centro que les permitió tratarse en la provincia sin tener que viajar a otras partes como ocurría antes.

Uno de los primeros pacientes ha sido Ángel Correa, quien es oriundo de una colonia cercana a la localidad de Riacho He Hé y contó sus sensaciones. Estaba emocionado el pequeño productor paippero durante la campanada realizada porque recordó su paso por la institución.

María de las Nieves Bordón, paciente que ingresó en el 2023, destacó su experiencia que, en principio, había iniciado reinando “el miedo y la desesperanza”, pero después, al saber que no tenía que trasladarse a otro lugar, ya que existía esta posibilidad, aseguró que no dudó un instante, ya que confiaba en los profesionales, puesto que “la contención humana es sumamente importante cuando se transita el tratamiento contra el cáncer”.







