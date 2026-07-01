COVID- 19: No se contabilizaron casos en esta semana

A pesar del contexto sanitario favorable, insisten a la población en la importancia de seguir con la prevención y tener los refuerzos de las vacunas al día.

En la última semana se han realizado 617 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, no arrojando ninguno de ellos resultado positivo a coronavirus.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) se informó que hay un solo caso activo y que se registró un alta médica. Actualmente, no hay pacientes internados.

En cuanto a los datos acumulados desde el inicio de la pandemia, en la provincia el total de casos diagnosticados es de 153.543, los pacientes recuperados son 152.114 y los fallecimientos por coronavirus suman 1351.



