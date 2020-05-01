Ibáñez destacó los trayectos en IA y Diseño 3D en el CID

“Son propuestas muy valiosas con posibilidad de insertarse al mercado”: Se trató de un trayecto formativo en IA, Diseño 3D y Contenidos Digitales.

Este miércoles 8, en la sede institucional del Centro de Inclusión Digital (CID) “Eva Perón”, se llevó a cabo la entrega de certificados del Programa de Capacitación Tecnológica y Alfabetización Digital.

La ceremonia contó con la presencia de los ministros de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Ibáñez y de Cultura y Educación, Julio Aráoz, autoridades provinciales y a los egresados del trayecto formativo.

“Hoy tenemos la satisfacción de estos primeros egresados. Los trabajos que fueron haciendo los alumnos ya tienen la posibilidad de ser presentados al mercado y al comercio; cada uno tiene su valor. Son proyectos muy valiosos”, subrayó el ministro Ibáñez en diálogo con AGENFOR.

Señaló que se tratan de trayectos formativos de vanguardia, orientados principalmente a la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en la educación y el trabajo, y a la impresión 3D.

Asimismo, el funcionario enfatizó el desarrollo de herramientas pedagógicas adaptadas, tales como un mapa de la provincia de Formosa con la división de sus departamentos y capitales impreso en tres dimensiones con sistema Braille, destinado a niños y adultos no videntes.

“No había visto todavía productos hechos en Formosa con impresoras 3D en idioma Braille aplicados a la educación”, expresó, destacando que “es una herramienta maravillosa”.

Y resaltó que “esto es, ni más ni menos, igualdad de oportunidades y eso es realmente justicia social”.

Ibáñez ratificó la continuidad de los cursos en el CID “para dotar a la juventud de competencias en el exigente mundo laboral que se avecina”.

Siguiendo esta línea, contextualizó este logro dentro de “una estrategia macro de soberanía tecnológica” que lleva adelante el Gobierno provincial, articulando el CID con otras instituciones modelo como el Instituto Politécnico “Alberto Zorrilla” y la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, destacando el rol de los clubes digitales desde la temprana infancia.

Por eso, al concluir enfatizó en que “hay que continuar con esto y dar oportunidades a todos los chicos de Formosa, vivan en el barrio que vivan”



