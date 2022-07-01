El EROSP informó a la Defensoría sobre los costos que aplica Refsa en sus facturas
Gialluca afirmó que, en este 2026 los usuarios cubren el 86% del costo de la electricidad y paralelamente los aportes del Estado Nacional se ha reducido al 24%, siendo esta la Política Energética que continuará aplicándose, junto a la quita de subsidios y la desregulación del mercado eléctrico, con fuertes beneficios para las empresas generadoras y transportistas-
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca , dio a conocer los antecedentes enviados desde el EROSP por su Administrador General Dr. Martin E. Suriam ,en relación a las estructuras de costos que aplica la Empresa Refsa SA en sus facturaciones, resaltando que los valores correspondientes a los componentes energéticos responden de manera directa y exclusiva a las actualizaciones dispuestas por el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) , mediante la Secretaria de Energía de Nación a cargo de Maria Tettamantti, Autoridad de Aplicación, de la actual política energética nacional, cuyas Resoluciones resultan de cumplimiento obligatorio para todas las Distribuidoras del país. En este contexto, se detallaron las variaciones de los citados entre los que resultan determinantes, tanto, los cargos fijos , como los variables , impuestos nacionales, no aplicándose en nuestra jurisdicción ningún impuesto provincial ni tasas municipales que deba afrontar el usuario y el VAD – (Valor Agregado de Distribución) siendo este último el único que percibe la prestataria local a fin de cubrir los costos de la distribución del servicio en toda la provincia, afrontando gastos operativos, logísticos, personal administrativo, técnicos, vehículos diversos y otros elementos indispensables al brindar este servicio público esencial. Por lo que, conforme Contrato de Concesión, estos se actualizan en función de dos indicadores nacionales exógenos, que varían permanentemente: el Indice de Precios al Consumidor y el Tipo de Cambio, con lo cual cada $ 100 que paga el usuario, $26 quedan para REFSA y los restantes $74 son destinados a pagar al Estado Nacional por la generación de energía, más IVA. Los anteriormente citados han sido objeto de incrementos dispuestos por la Secretaria de Energía, de forma tal que corresponde señalar que el costo de la potencia ha registrado un incremento del 9.906%, originándose un aumento en el valor de la energía del 300% y del transporte energético, una suba del 5.572%, todo lo que debe afrontar tanto un usuario residencial o comercial. Desde el Organismo de la Constitución con estos extremos documentados, afirmaron que se puede conocer con claridad cómo se compone la tarifa de energía eléctrica en nuestra jurisdicción, por lo cual, ante cualquier duda o necesidad de asesoramiento, se sugirió a los usuarios concurrir o comunicarse con la Institución a los correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar y/o a los teléfonos 3704-436379 / 4436320, informándose que durante el receso administrativo de invierno se continuara con la atención de 8:00 a 13:00 y 18:00 a 20:00 hs, dejándose de lado cualquier trasfondo político, que pretenda confundir o buscar otros fines, que no sean, los relacionados a un análisis objetivo y legal a favor de cualquier persona que lo requiera.