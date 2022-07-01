Consejos de la Defensoría del Pueblo para evitar el sobreendeudamiento

Se elabora un Proyecto de Ley que tiene por objeto la creación de un Régimen de Alivio y Regularización para Deudores Morosos del Sistema Financiero, toda vez que, el endeudamiento ya no funciona como una herramienta de progreso o consumo extraordinario, sino como un mecanismo de subsistencia para enfrentar el día a día-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que mientras el Gobierno Nacional paga todos los vencimientos de deuda sin recurrir a un nuevo financiamiento externo, actualmente existen millones de hogares argentinos que no pueden afrontar sus moras y son expulsados del sistema financiero, “es decir, convive el éxito financiero de una gestión con el fracaso financiero de millones de consumidores, quienes deben unos 26 mil millones de dólares, una cifra cercana a los 25 mil millones que el propio Ministerio de Economía debe reunir para pagar los vencimientos de la deuda externa durante el 2027”. El propio BCRA informó que la morosidad de los hogares pasó del 2,7% enero de 2025 al 10,6% en enero de 2026, cuadruplicándose en apenas 12 meses y marcando el nivel más alto desde que existen registros comparables, con 16 meses consecutivos de deterioro. En este contexto, desde el Organismo de la Constitución se brindaron algunas recomendaciones para evitar el exceso de deudas personales y cómo afrontarlas. Las mismas están vinculadas al uso de tarjetas de crédito, la contratación de servicios financieros y la gestión de deudas. Entre los principales consejos se destaca la importancia de evitar abonar el mínimo en las tarjetas, exigir el detalle del costo financiero total (CFT) y analizar las condiciones de crédito antes de asumir un compromiso. Además, recordaron evitar todo tipo de refinanciaciones bajo presión y solicitar la información por escrito para poder evaluar de la mejor manera todas las opciones disponibles. También recordaron que los consumidores tienen derecho a un trato digno, advirtiendo acerca de las prácticas abusivas al momento de las cobranzas. Se ofreció a los deudores “instancias gratuitas de asesoramiento, mediación y conciliación”, además de facilitar información clara para tomar decisiones financieras responsables. Esta iniciativa señaló Gialluca, apunta a mostrar la importancia de consolidar deudas en las condiciones más favorables posibles y priorizar las alternativas que permitan una planificación previsible y ordenada. Según los informes del Organismo de la Constitución, en los últimos meses han crecido los préstamos otorgados por aplicaciones digitales, algo que permite acceder a dinero de manera casi inmediata, pero con costos financieros considerablemente elevados. Por otra parte, el Funcionario Provincial, advirtió que el Gobierno Nacional, “no hará nada para refinanciar las deudas familiares, lo que fue ratificado por el Ministerio de Economía Luis Caputo, trasladando la responsabilidad a las entidades bancarias”. Esto nos ha llevado a elaborar un Proyecto de Ley que será oportunamente presentado y que tiene por objeto la creación de un Régimen de Alivio y Regularización para Deudores Morosos del Sistema Financiero en nuestra Provincia, pues, entendemos que la morosidad hoy no pasa por una cuestión solamente de tasas, sino del incremento permanente en alimentos, medicamentos y servicios públicos autorizados por el Gobierno Nacional, que viene ocasionando que las familias, se vean obligadas a tomar créditos, para afrontar gastos corrientes, mientras el consumo masivo lleva meses de caída, por lo cual, coordinaremos acciones interinstitucionales necesarias para llevar alivio a los hogares formoseños.



