La tercera edición del Festival del Alfajor superó ampliamente las expectativas, consolidándose como evento regional

En total, participaron 31 alfajoreros, 17 de Formosa capital, seis del interior provincial, siete de Chaco y Corrientes y un representante de la República del Paraguay

Por tercer año consecutivo, se llevó a cabo en la ciudad de Formosa el Festival Regional del Alfajor con una gran convocatoria que superó ampliamente las expectativas que había desde la organización, al ser masiva la concurrencia de público en los tres días que duró el evento.

El viernes 10 se abrió el Festival en el Galpón “G”, donde se contó con la visita del gobernador Gildo Insfrán, el vicegobernador Eber Solís y autoridades del Gabinete Provincial, como el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibañez. La ceremonia de apertura se dio en un marco de alegría y en la primera jornada, se premió a los mejores alfajores de la edición 2026.

El fin de semana, sábado 11 y domingo 12, continuó la exposición con distintas actividades que se sumaron, entre ellas, show en vivo, variados emprendimientos que acompañaron en los alrededores del Galpón “G”, haciendo de esta propuesta que por tercer año consecutivo se realiza en la ciudad capital todo un éxito.

En ese sentido, Magalia Bareiro, a cargo de la organización del Festival Regional del Alfajor, destacó el trabajo realizado con los más de 30 alfajoreros que expusieron su producción, asegurando que el balance es sumamente positivo, ya que se “superó ampliamente las expectativas”.

Marcó que la concurrencia de público fue masiva e indicó que fue tal el interés de la gente que en muchos stands se agotaron los alfajores. Por eso, “agradecemos al público formoseño que recibió tan bien, como cada edición, al Festival”, y afirmó, contundente, “Es un evento que llegó para quedarse”.

La Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) recogió el testimonio de los ganadores del concurso 2026, en el primer lugar, Yamila Alfonso, de “Yamiel Pastelería”, quien se mostró emocionada por el reconocimiento “tan grande”, porque para ella esta distinción ponía de relieve “todo el esfuerzo y el amor” que le ponen a lo que realizan en su emprendimiento.

En ese sentido, logró el 1° puesto con una preparación que mezcló los sabores de la ricota con la naranja, haciendo único y exquisito a este alfajor que fue irresistible para el jurado compuesto por destacados profesionales en la materia gastronómica.

Después, Miguelina González de Arias, la mamá de Luana, la participante que obtuvo el segundo puesto con su alfajor de mamón con queso, orgullosa, expresó: “Estamos muy felices porque mi hija logró esto con mucho esfuerzo”, a quien “todos en la familia ayudamos y por supuesto que el equipo de trabajo que la acompaña en “Kika’s Pastelería”.

Este emprendimiento, destacó que experimentó un crecimiento que “fue de menor a mayor su crecimiento” en el rubro de la pastelería en la ciudad de Formosa.

Por último, el ganador del tercer puesto Rolando Molina, de “Hetereí Pastelería”, comentó que se prepararon para la ocasión con un alfajor “muy regional”, al contener insumos de producción local, como “almidón de mandioca y un relleno cremoso de chocolate blanco, miel y trozos de mamón”.

En ese sentido, evaluó que “tuvimos una recepción muy buena del público” a tal punto que el fin de semana se agotó su stock de alfajores, por lo que debieron realizar reposición.















