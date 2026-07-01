Detuvieron a un sujeto y secuestraron un vehículo y una pistola de aire comprimido

Habría amenazado a un vendedor ambulante

Efectivos de la Comisaría Seccional Primera detuvieron a un hombre y secuestraron un automóvil y una pistola de aire comprimido, en el marco investigativo de una causa judicial por “Amenazas con el uso de arma”.

La causa se inició porque un vendedor de frutas denunció que un automóvil estuvo a punto de embestirlo cuando cruzaba la calle, cuyo conductor descendió del vehículo y lo amenazó a mano armada.

Ante el caso, el personal de la Dirección de Policía Científica, División Informática Forense, realizó el resguardo de las captaciones fílmicas aportadas por el denunciante, las cuales fueron incorporadas a la investigación.

Como resultado de las tareas investigativas de la Brigada de la Comisaría Seccional Primera, se efectuó un seguimiento discreto a un Volkswagen Suran.

El procedimiento culminó en la intersección de la avenida 9 de Julio y calle España, de esta ciudad, donde los policías interceptaron el vehículo e identificaron a su conductor.

Durante la intervención, el hombre reconoció haber mantenido días atrás un altercado con un vendedor ambulante frente al Colegio de Escribanos y se le cayó al suelo un arma de aire comprimido de color negro.

Luego el personal de la Dirección de Policía Científica documentó la escena y procedió al secuestro del objeto.

A todo esto, el detenido fue notificado de su situación legal y quedó alojado en una de las celdas, a disposición de la Justicia provincial.



