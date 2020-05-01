Clorinda: Descubrieron que estaba armado y lo aprehendieron

El procedimiento fue realizado en el barrio Porteño Norte

Integrantes del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) Sección Clorinda demoraron a un hombre porque tenía en su poder dos escopetas y se dio intervención a la Justicia provincial.

El procedimiento se concretó minutos antes de las 17:00 horas del domingo último, cuando la motorizada policial realizaba tareas preventivas en las inmediaciones de la barrera del barrio Porteño de Clorinda.

En esas circunstancias, los policías identificaron a un sujeto que se desplazaba a pié con las armas de fuego, lo demoraron, secuestraron las escopetas y solicitaron la presencia de los efectivos del Destacamento El Porteño, quienes informaron la situación al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.

En la continuidad del caso, se procedió al secuestro de las dos escopetas, una calibre 16 y la otra 12, con cartuchos.

Por su parte, el personal de la Delegación Policía Científica documentó lo secuestrado y se inició la causa judicial por “infracción Artículo 189 bis del Código Penal Argentino”.