Se esclareció un ilícito en un comercio del barrio Eva Perón

• La damnificada radicó la denuncia y la Policía actuó de manera inmediata

Integrantes de la Subcomisaría República Argentina esclarecieron un caso de hurto en una rotisería del barrio Eva Perón de esta ciudad, que concluyó con la detención del presunto autor y el secuestro de elementos de interés para la investigación.

El hecho se registró este miércoles último, alrededor de la 1:50 horas, y la propietaria denunció que un vecino ingresó al comercio y sustrajo bienes que estaban en el sector de atención al público.

Tras tomar conocimiento del caso, por un requerimiento cursado a la línea ECO-911, el personal policial inició de inmediato las actuaciones y reunió elementos suficientes para avanzar con la investigación.

Con los datos obtenidos, el Juzgado de Instrucción y Correccional en turno autorizó una orden de allanamiento para una vivienda del mismo barrio, medida realizada ese mismo día alrededor de las 11:00 horas por efectivos de la Subcomisaría República Argentina, con colaboración del personal de Destacamento Desplazamiento Rápido, móviles y Delegación Unidad Regional Uno Distrito Cinco.

También aprehendieron a un joven de 26 años, señalado como presunto autor del hecho, más el secuestro de elementos vinculados a la causa.

El detenido fue trasladado hasta la sede policial, donde se lo notificó de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia provincial.