Cuadrillas municipales reforzaron el cuneteo y la limpieza de canales

La Municipalidad sostuvo este sábado una nueva jornada de trabajo en distintos barrios de Formosa, con tareas de cuneteo, saneamiento de canales y desagote de sumideros.

Los operativos se desplegaron de manera simultánea en varios sectores del ejido urbano. Las tareas dependieron de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y el trabajo se organizó en equipos que operaron en paralelo en distintos puntos de la ciudad.

En el barrio Mariano Moreno, los operarios avanzaron con cuneteo de carga directa y manual, y limpiaron las cámaras de desagüe sobre las calles Vélez Sarsfield, Larrea, Castelli y arterias contiguas.

En Santa Rosa el trabajo se concentró sobre la calle Moratalla, con cuneteo de carga directa y manual. Allí también se retiraron residuos no convencionales, uno de los factores que suele obstruir el escurrimiento cuando se registran precipitaciones.

Un equipo específico encaró la limpieza del canal que atraviesa la avenida Gutnisky, entre Pueyrredón y Blas Parera, con carga directa del material acumulado.

En el Circuito Cinco, las cuadrillas intervinieron el barrio Luján sobre el canal principal, con cuneteo manual y mecanizado y el desbarre de las calzadas. La jornada contó con el acompañamiento de cooperativistas que colaboran en el mantenimiento diario de los barrios.

El despliegue se completó con la limpieza de sumideros en varios sectores de esa jurisdicción.

Desde el área comunal remarcaron que estas acciones integran un cronograma permanente, orientado a sostener la transitabilidad de las calles y a garantizar el drenaje del agua de lluvia hacia los desagües troncales. La Municipalidad recordó que la limpieza previa de canales y bocas de tormenta es lo que permite que la ciudad responda sin sobresaltos cuando las lluvias se intensifican.

En esa línea, la comuna pidió a los vecinos mantener despejadas las cunetas y bocas de tormenta cercanas a sus domicilios, y evitar arrojar residuos en las inmediaciones de los desagües.



