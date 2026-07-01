Aseguran que el FONTEX está presente en 16 localidades formoseñas

Desde su creación, en 2011, el programa fortaleció la industria textil formoseña y generó fuentes de trabajo genuinas a través de diversas cooperativas nucleadas en todo el territorio.

En diálogo con AGENFOR, el subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia, Horario Cosenza, se refirió al trabajo que viene realizando el Programa Provincial de Desarrollo Productivo Industrial del Sector Textil de Formosa (Fontex) desde el año 2011, cuando fue creado por decisión política del Gobierno provincial y, hasta la fecha, ya está presente en 16 localidades formoseñas.

Este programa no solo fortalece la industria textil en la provincia, sino que también permite a mujeres y a hombres acceder a una fuente de trabajo, nucleados a través de las distintas cooperativas distribuidas en el territorio formoseño.

“El inicio de esto fue una decisión política, donde la idea era poder confeccionar aquellas prendas que consumía el Estado inicialmente, y así fue con el tema de guarda pública”, recordó.

Y añadió: “Después, por supuesto, se fueron sumando las ropas de seguridad, pero, en principio, empezamos a conocer más el sector textil, hace ya 15 años, y a partir de ahí lo desarrollamos”.

De esta manera, a lo largo de este tiempo, “se pudo lograr una capacidad de confección importante en todo el territorio provincial, no solamente acá en la Ciudad Capital, sino en 16 localidades de nuestra provincia”.

Estas cooperativas nucleadas, dijo el funcionario, no sólo confeccionan indumentaria sino que, además, cuentan con un ingreso genuino por esta tarea.

“Se hizo todo un proceso de capacitación, de entrega de máquinas por parte del Gobierno provincial a cada taller o cooperativa, a comodato, para que puedan confeccionar, en muchos casos en sus casas, salvo la ropa de seguridad que se hace en el Parque Industrial por una cuestión, justamente, de seguridad”, explicó.

Y profundizó: “El restó se determinó que puedan trabajar en sus casas y respectivas localidades pero todo esto se dio luego del entrenamiento de todo el equipo profesional con el que cuenta el FONTEX; se terminan los plazos y se visitan los talleres para capacitarlos”.

Para finalizar, resaltó Cosenza, por pedido del Gobernador para el sector textil, esta política no sólo fortalece la economía familiar sino que motoriza el mercado interno porque las ganancias pueden ser gastadas o reinvertidas en sus propias localidades.

“Es una oportunidad muy interesante, teniendo en cuenta, hoy más que nunca, los tiempos en donde el ingreso familiar está un poco diezmado por las cuestiones nacionales y macroeconómicas que ya conocemos, pero el gobierno de la Provincia de Formosa sigue sosteniendo esta posibilidad de ingresos”, concluyó.



