Valoraron el impulso y la inclusión del interior en el Modelo Formoseño

La concejal justicialista de Ingeniero Juárez, María Nacif, valoró el crecimiento sostenido y el trabajo conjunto que se desarrolla entre los municipios y el Gobierno de la Provincia de Formosa, destacando que ese acompañamiento permanente se refleja en acciones concretas, obras y gestiones impulsadas por el gobernador de todos los formoseños, Dr. Gildo Insfrán.

Asimismo, resaltó las permanentes visitas y recorridas que realiza el vicegobernador Dr. Eber Solís, en representación del primer mandatario provincial, manteniendo un contacto directo y cercano con las comunidades del interior. "Esa presencia constante fortalece el vínculo con nuestro pueblo y nos permite seguir profundizando un modelo de gestión basado en la cercanía, la escucha y las respuestas concretas para cada vecino", expresó.

Integrante del equipo político del intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, María Nacif tuvo una participación activa en la organización y el desarrollo de las actividades por el 96° aniversario de la ciudad. Junto al equipo municipal trabajó para que cada propuesta permitiera integrar a toda la comunidad y poner en valor la identidad de Ingeniero Juárez como un pueblo pluricultural y bilingüe.

Cabe recordar que María Nacif marcó un hecho significativo para la vida institucional de la localidad al convertirse en la dirigente que volvió a incorporar la representación femenina al Honorable Concejo Deliberante de Ingeniero Juárez, luego de más de dos décadas sin que una mujer ocupara una banca.

Estas declaraciones las formuló la edil al cierre de los festejos conmemorativos por los 96 años de Ingeniero Juárez, marcando una participación activa junto al equipo de trabajo del intendente Rafael Nacif en la organización de las actividades, que buscaron incorporar a todo el pueblo y mostrar lo mejor de su cultura como una comunidad pluricultural y bilingüe.