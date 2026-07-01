En Vaca Perdida y La Rinconada capacitaron sobre cuidados en las embarazadas y en las infancias

El personal de salud de ambos efectores sanitarios actualizó saberes para optimizar la atención prenatal y el seguimiento del estado nutricional en los primeros años de vida.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa con el ciclo de capacitaciones destinado a los efectores sanitarios de distintos puntos de la provincia, con el objetivo de fortalecer la atención durante el embarazo y el control nutricional en niñas y niños.

En esa línea, la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de Medicina Sanitaria, llevó a cabo el viernes 24 de julio, dos nuevos encuentros de capacitación en el Distrito Sanitario I, que abarcaron a los centros de salud de las comunidades Vaca Perdida y La Rinconada.

"Como se viene haciendo desde hace unos meses, continúa la ronda de capacitaciones programadas para los distintos centros de salud y hospitales de la provincia que, entre otros objetivos, apunta a recordar cuáles son las competencias que tienen los efectores sanitarios de cada nivel de complejidad, en lo que respecta al circuito de atención de la embarazada, por ejemplo", comentó el subsecretario de Medicina Sanitaria, el bioquímico Marcelo Cañete, al referirse a esta nueva recorrida.

Seguidamente, amplió que, en este caso, por tratarse de dos centros de salud del primer nivel de atención, se hizo hincapié en las funciones que les competen y, al mismo tiempo, “se explicaron cuáles son los casos que deben ser derivados al segundo nivel de atención, insistiendo en la importancia de hacerlo de manera oportuna para evitar complicaciones”, detalló.

Por otro lado, los profesionales expositores brindaron herramientas para afianzar la valoración nutricional del binomio madre-hijo, a fin de realizar un diagnóstico adecuado y oportuno de las variables de riesgo.

En relación con el cuidado prenatal, mediante instancias prácticas que complementaron las exposiciones teóricas, se puso el foco en la correcta medición antropométrica, la detección de los casos de riesgo en función del índice de masa corporal y la edad gestacional, así como en la consejería oportuna sobre alimentación saludable durante el embarazo, teniendo en cuenta los alimentos disponibles y de fácil acceso en cada comunidad.

En cuanto a las niñas y los niños, se repasaron las técnicas de antropometría necesarias para establecer un diagnóstico correcto, destacando la importancia de registrar de manera precisa los datos relevados, con el propósito de definir nuevas estrategias sanitarias que contribuyan a fortalecer la nutrición infantil.

Salud sexual y reproductiva

Para aprovechar los encuentros con el personal de salud, también se abordaron distintos ejes destinados a promover el cuidado de la salud sexual, la planificación familiar y la procreación responsable en la población.

Entre ellos, se destacó la importancia de brindar consejería para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual e informar oportunamente sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles de manera gratuita en el sistema público de salud provincial.

Al finalizar, Cañete indicó que otro de los temas clave abordados durante la visita a los efectores de Vaca Perdida y La Rinconada “fue el rol protagónico que tienen los agentes sanitarios dentro del equipo de salud, ya que habitualmente son referentes de cada comunidad y quienes mantienen un contacto directo con los pobladores, atendiendo de manera permanente sus necesidades”.



