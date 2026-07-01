Casco: “El PAIPPA sigue consolidando la actividad de los pequeños productores”

Con asistencia integral, capacitaciones, entrega de insumos y espacios de comercialización, esta política revolucionaria continúa fomentando una producción diversificada para el autoconsumo y el desarrollo social de las familias rurales.

El coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco, subrayó que esta política lanzada por el gobernador Gildo Insfrán, eje central del Modelo Formoseño en materia de desarrollo rural, “puede replicarse” en cualquier otro territorio para fortalecer a los pequeños productores.

Con miras al 30º aniversario, que se conmemorará el próximo 15 de septiembre, destacó que el PAIPPA es fruto de “la decisión política del Modelo Formoseño, con presencia permanente en el territorio provincial”.

En ese sentido, puso de relieve que “a pesar del contexto nacional tan complicado, el cual cada vez empeora más, seguimos firmes en el fortalecimiento de la producción porque tenemos la convicción de que este es el camino que ha decidido nuestro conductor, el gobernador Insfrán”.

De manera que “continuamos trabajando en conjunto con todas las instituciones productivas, como el Ministerio de la Producción y Ambiente, el CEDEVA, el Instituto de Fiscalización y Tierras Fiscales y los demás organismos, con la confianza y la tranquilidad de las familias rurales, quienes siguen trabajando en la tierra donde decidieron vivir”.

En ese contexto, valoró la realización de las ferias francas en la ciudad capital, así como las extraordinarias que se llevan a cabo en días especiales. Por ejemplo, en la Semana Santa o bien en fechas patrias, como en la previa del Día de la Independencia Nacional, donde se ponen a la venta reses de chivitos paipperos del oeste formoseño a un excelente precio.

Así también, mencionó a las ferias ganaderas paipperas, recordando que siguen trabajando para la que se hará el venidero jueves 30 en la localidad de El Chorro (Departamento Ramón Lista), en el oeste de la provincia. El evento tendrá lugar en el predio ferial “La Chorreña”.

Además, comentó que se avanza en la organización de otras ferias ganaderas en Guadalcazar y Puerto Irigoyen. “Esto nos permite seguir consolidando la comercialización y que las familias estén bien”, resaltó.



