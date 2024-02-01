Rechazan proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada

Gialluca afirmó que, Formosa es una de las Provincias, entre otras, especialmente expuesta por sus características geográficas al tener el 60% de sus límites sobre fronteras internacionales, lo que convierte a la tierra, en un recurso estratégico desde el punto de vista productivo, ambiental y geopolítico-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, el Proyecto de Ley impulsado por Javier Milei denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, constituye una Ley Ómnibus que modifica numerosas normativas y afecta a diversos sectores sociales, especialmente a los más vulnerables, siendo su objetivo central, derogar los artículos de la Ley de Tierras que limitan la adquisición y control de grandes extensiones territoriales por parte de corporaciones, fondos de inversión y empresarios extranjeros, existiendo a la fecha, en nuestro país 13 millones de hectáreas extranjerizadas, lo que equivale a toda la Provincia de Santa Fe, representando el 5% del territorio nacional y “legalmente podría aún extranjerizarse 26 millones de hectáreas más sin modificarse la ley, lo que contradice el argumento del bloque oficialista en el Senado en cuanto a que la normativa impide inversiones”. A menos de dos semanas de su tratamiento, desde el Organismo de la Constitución se remitieron sendas solicitudes formales, tanto a la Presidenta del Senado Victoria Villarruel, como al Presidente Provisional Bartolomé Abdala y a los Presidentes de los bloques políticos

Frente Nacional y Popular-Justicialista presidido por José Mayans, la Libertad Avanza por Patricia Bullrich. Unión Cívica Radical (UCR) por Eduardo Alejandro Vischi y Convicción Federal por María Carolina Moisés, requiriéndose el rechazo del mismo, pues su aprobación, no solamente debilitaría la soberanía nacional, sino que facilitaría la apropiación de recursos naturales por intereses externos, lo cual, no tiene precedente en ningún país del mundo, donde siempre existen restricciones a la compra de tierras por extranjeros, especialmente en áreas sensibles. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que, esta norma representa un cambio de fondo en el modelo de ocupación y administración del territorio argentino, modificando la Ley Nacional Nº 26.737 sancionada en el 2011 para establecer límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, “tildando al Proyecto como altamente tramposo, pues no solamente facilita que capitales privados extranjeros adquieran tierras, sino que, también abre la posibilidad de que otros Estados compren Territorio Argentino y deja en manos de las Provincias, la decisión sobre esas operaciones”. Agregó que no estamos discutiendo el derecho de propiedad, sino el control de recursos naturales considerados estratégicos para el desarrollo nacional, afirmando que, las inversiones extranjeras se concentran llamativamente en áreas de frontera, que son regiones con reserva de bosques nativos, minerales, corredores logísticos y vinculados al Sistema Acuífero Guaraní, uno de los reservorios de agua dulce más importante del planeta. Por último, el Funcionario Provincial, denunció que, los legisladores que voten a favor de este proyecto, serán los responsables de no defender sus territorios y facilitar la entrega de los mismos, pues en el caso de nuestra provincia, la sanción de esta ley, la afectaría en la extranjerización de tierras rurales, posibilitando la compra por parte de extranjeros, grandes corporaciones internacionales que podrían adquirir de manera ilimitada superficies estratégicas en la provincia, que cuenta con valiosos recursos hídricos superficiales y subterráneos vinculados al Acuífero Guaraní y la Cuenca del Río Pilcomayo, entre otros.



