El presidente de la Federación Económica de Formosa, CPN Enrique Zanin, valoró positivamente la participación del gobernador de Formosa, Dr. Gildo Insfrán, en la reunión de gobernadores del Norte Grande que se desarrolló en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el encuentro, los mandatarios de la región mantuvieron una importante reunión de trabajo con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, donde abordaron diversos ejes estratégicos vinculados a la integración regional, el desarrollo productivo y la planificación de infraestructura para las provincias del Norte Argentino.

Zanin destacó especialmente el rol que viene desempeñando el gobernador Insfrán en la construcción de una agenda federal que contemple las necesidades reales del interior profundo del país, promoviendo políticas públicas que permitan reducir asimetrías históricas y generar igualdad de oportunidades para todas las regiones.

"El gobernador Gildo Insfrán es una de las voces más firmes en la defensa de un modelo de desarrollo verdaderamente federal e inclusivo. Su permanente compromiso con la integración regional y con la defensa de los intereses del Norte Grande permite que las demandas de nuestras comunidades sean escuchadas y consideradas en los ámbitos donde se toman las decisiones más importantes del país", expresó Zanin.

Durante la jornada, el CFI presentó dos capítulos de la hoja de ruta denominada "Hacia un Futuro Federal", una iniciativa impulsada por las provincias argentinas para consolidar una estrategia de desarrollo consensuada, territorial y con perspectiva federal.

En ese marco fueron expuestas la Estrategia Federal Logística, surgida originalmente a partir de un planteo realizado por los gobernadores del Norte Grande en 2021 y posteriormente adoptada como referencia para todo el país, y la Estrategia Federal Energética, destinada a planificar el crecimiento y la competitividad de las economías regionales.

Asimismo, los gobernadores plantearon la necesidad de avanzar en las obras de infraestructura necesarias para garantizar la llegada del gas natural al NOA y al NEA, una demanda histórica que resulta fundamental para mejorar la competitividad de las empresas, promover inversiones y fortalecer el desarrollo industrial y productivo de la región.

Finalmente, se abordó una agenda común orientada a potenciar la participación de las provincias en misiones comerciales, ferias tecnológicas, turísticas y empresariales, con el objetivo de ampliar mercados, atraer inversiones y generar nuevas oportunidades para el crecimiento económico.

"Estas iniciativas reflejan una visión estratégica de largo plazo que coincide plenamente con la mirada de desarrollo que impulsa Formosa. La participación activa del gobernador Insfrán demuestra una vez más su capacidad de liderazgo y su compromiso permanente con un país más equilibrado, donde el progreso no quede concentrado en los grandes centros urbanos sino que llegue también a cada localidad del interior argentino", concluyó el titular de la Federación Económica de Formosa.