“Momentos únicos en Formosa”: Difunden la variada agenda turística de junio

El nuevo mes “llega con propuestas para celebrar nuestra identidad, redescubrir nuestros paisajes y compartir experiencias en toda la provincia”, se subrayó.

El Ministerio de Turismo publicó la agenda turística de junio para que formoseños y visitantes puedan disfrutar “actividades, cultura y momentos únicos en Formosa”.

Por ejemplo, el próximo jueves 4, a las 20.30 horas, en el Cine Teatro Italia, se llevará a cabo, con entrada libre y gratuita, el estreno del documental “Vía Crucis Formoseño”, mientras que el viernes 5 se evocará el Día Mundial del Medio Ambiente en la reserva de biosfera Laguna Oca, la cual alberga un espacio natural único en la región y se encuentra ubicado a muy pocos kilómetros del centro de la ciudad de Formosa.

Para ese mismo día se conmemorará el aniversario del Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa con diversas actividades recreativas y stands institucionales. Será en la intersección de Avenida Los Pumas y la calle 11 de esa barriada capitalina.

Asimismo, el sábado 13 y el viernes 14, en Loma Monte Lindo se realizará la Fiesta del Moncholo, que será de costa con devolución. Y en Laguna Naineck tendrá lugar, el sábado 20, el Festival Regional del Mbejú. Desde las 19 horas, en la EPES N° 19 “Vuelta de Obligado”, además de la competencia de preparado de este tradicional plato de la gastronomía paraguaya, habrá feria de artesanos y emprendedores.

En cuanto a aniversarios fundacionales, la localidad de Villa General Güemes festejará el miércoles 17 sus 93 años, mientras que General Manuel Belgrano habrá lo propio el sábado 20 para celebrar sus 64 años. A su vez, ese mismo día Laguna Blanca hará una maratón aniversario, con miras a la conmemoración de su 112° aniversario el día 22.

Respecto a lo productivo, en este mes están programadas varias ferias ganaderas paipperas. La primera será el miércoles 3 en El Chorro, situado en el Departamento Ramón Lista, en el oeste provincial.

La segunda se fijó para el miércoles 10, desde las 11.30 horas, en el predio de la asociación “6 de Enero” del paraje La Diosa, culminando en Ingeniero Juárez el miércoles 24, donde estará acompañando la Federación de Asociaciones de Productores del Extremo Oeste Formoseño (FAPEO).

Variadas actividades

Al respecto, Mónica Ojeda, directora de Promoción y Desarrollo Turístico del Ministerio de Turismo, destacó al dialogar con AGENFOR que “las actividades son muy variadas”, mencionando, por ejemplo, a la edición “Estilo Urbano” del Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE) que se reeditará el próximo fin de semana, sábado 6 y domingo 7 de junio, en el Galpón “G” del Paseo Costanero capitalino.

Así también, señaló que el viernes 5 se llevará a cabo una actividad en la reserva de biosfera Laguna Oca, donde participarán distintas instituciones educativas para evocar el Día Mundial del Medio Ambiente.

“Ese día además vamos a estar acompañando el aniversario del Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa, celebrando un año de funcionamiento de ese edificio tan importante para la comunidad”, subrayó, acotando que asimismo “tenemos los aniversarios de las localidades”.

Para finalizar, recordó que “estamos en la sede del Ministerio, en José María Uriburu 820 de la ciudad capital, de 8 a 13 y de 16 a 21 horas. Los días sábado tenemos guardia, así como los días domingo, para poder atender al visitante”.



