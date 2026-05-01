¿En realidad , el periodismo construye con la verdad?

En cada Día del Periodista que se celebra el 7 de junio memoro cuando en 1965 cursaba el primer año de la carrera de Comunicación Social en la Escuela Argentina de Periodismo que funcionaba en la avenida Rivadavia 2434 de la ciudad de Buenos Aires y que fuera creada por Américo Barrios, mentor periodístico del diario Crónica.

En la clase de “Práctica periodística” el por entonces rector, el prestigioso Carlos Abregú Virreyra, columnista del diario Critica de Natalio Botana, nos repetía que estábamos embarcándonos en una carrera que tenía como objetivo construir con la verdad.

Y en realidad, ese fue el ánimo que me impulsaba a concurrir a colaborar con programas de Canal 7 o con periódico o diario que creaba las condiciones para que pudiera expresarme.

“El folclore en Formosa” fue la primera de las notas que me publicaron en El Correo Ameghinense cuyo director era condiscípulo mío en esa escuela en la que tuvimos como profesores a consagrados diplomáticos, políticos, gremialistas, fotógrafos, publicistas y, lógicamente, periodistas que se encargaron de darnos una formación integral durante tres años.

Todos éramos jóvenes soñadores que no dudamos en correr presurosos cuando en coincidencia con las horas de práctica había que realizar crónicas y reportajes en los predios de la Sociedad Rural Argentina o cubrir los momentos de desencuentros que tenían como escenario de las protestas la plaza del Congreso, en las épocas en que presidía el doctor Arturo Illia.

Allí fue donde percibimos la realidad, escuchamos disparos y vimos a militantes universitarios heridos y hasta a uno muerto.

Y cuando tuvimos que desarrollar las crónicas no faltaron las objeciones de los profesores: exagerábamos en las adjetivaciones, abusábamos de lo subjetivo.

Y se planteó desde ese momento el primer enigma para todos a partir del lema que “El periodismo construye con la verdad”.

Pero sobre todo con la enseñanza de Abregú Virreyra acerca de la objetividad del relato periodístico.

Desde esos días de la escuela de periodismo hasta esta cercanía con la jubilación el ejercicio de la única actividad que he desempeñado en estos años quedó demostrado el desafío que el periodista debe afrontar ante una realidad y sus protagonistas que fluctuó permanentemente y que demostraba hasta qué punto no era absolutamente cierto lo que la teoría periodística revela.

“No olviden llevar dos o tres lápices negros en el bolsillo derecho del saco por si se les rompe la punta del que están utilizando”, enseñaba el profesor y , además, aconsejaba:”Traten en lo posible de no aceptar almuerzos ni cenas con los dueños del poder”.

Y aquella pléyade soñadora salió a la calle con la guía redactada por profesores que ya con buenos años encima transmitían consejos y enseñanzas que a esta altura aparece como exageradamente ingenuas por lo que obliga a una natural pregunta: Nos decían la verdad o no nos querían desilusionar?

Y hasta se dio la circunstancia de la comparación con el caso de los padres a quienes siempre cuesta hablar de la muerte a los hijos.

A punto de ingresar en el diario La Prensa como aprendiz en el sector de Linotipia y hasta de casarme con la hija de un exportador de frutos del país que vivía en Chacarita, tuve que responder al llamado de la patria.

Y fue la conscripción la que cambió todos los planes ya que , enamorado de Buenos Aires, la opción fue por la tierra donde nací y a la que amo profundamente.

Por eso coincido con quien ha dicho que la condición para ser formoseño no se sustenta en el hecho de haber nacido aquí solamente sino de amar profundamente y de comprometerse con Formosa, con su historia, con su presente y con su futuro.

Hay formoseños nativos que deshonran a su tierra natal y hay argentinos procedentes de otros lugares del país que han demostrado su pasión formoseña.

¿Que sabor deja esta larga historia en un mismo oficio y distintos medios, inclusive ideológicamente enfrentados en ocasiones, como la presente?

El amargo de ser testigos de desencuentros por nimiedades, del egoísmo, de la escasa pasión por la patria.

El buen sabor de apreciar que ya en el final del camino se han hecho realidad viejos sueños que fueron causa de luchas personales o editoriales como las del río Pilcomayo, el ferrocarril, la integración con el resto del país y la mejoría en las condiciones de vida de los formoseños.

También el de haber conocido colegas de la talla de Ricardo Juan Saraceni, Jorge Morilla, Evelio Ríos, Reynado Dagostini, Miguel Ángel Piquilo De la Vega o de los más jóvenes como José Mendoza , Richard Berenfeld y la dinámica Carola Kelly..

Aunque un amigo entrañable me convenció alguna vez que la gran diferencia con su adversario nació cuando le dijo que “la política es incompatible con la amistad”, con las cosas vividas, con toda el agua que ha escurrido, creo que, por lo menos, debo admitir mis objeciones.

Lo mismo ocurre con el periodismo, un servicio comunitario de altísimo valor aunque con las mismas tentaciones que con la política.

De todos modos, no se trata de profesiones u oficios sino de los seres humanos que los abrazamos.

De lo que no quedan dudas es que es una misión social que genera cambios, ayuda a corregir errores, a mejorar el clima comunitario.

Es cierto que las redacciones de los comienzos que se mostraban cómodas e iluminadas terminaban en el taller, con el famoso aroma a tinta y al plomo que utilizaban los linotipistas eran diferentes a las de hoy, ordenadas y dispuestas con los equipos más modernos.

En aquel tiempo había que escuchar la radio para estar actualizados y buscar el mejor título para la tapa, aunque por entonces se privilegiaba lo local.

Los medios siempre estuvieron en la mirada y la ambición de los hombres.

Y es por eso que recién a esta altura de los tiempos entiendo el consejo repetido de don Carlos Abregú Virreyra :”Eviten las comidas con los poderosos”.

Es cierto que seguramente exageraba y que no practicaba lo que enseñaba.

De todos modos, hay anfitriones que han sido leales y fieles a la relación porque privilegiaron el debido respeto por la misión, pero, sobre todo, por la persona.

Concuyendo, con el paso de los años ¿es posible darle asidero al arraigo concepto que el periodismo construye con la verdad?

Es lo mismo que consultar si existe la libertad de prensa. Todo está condicionado en este tiempo. Cada quien sabrá por qué razón. ¡Feliz día, estimados colegas!



