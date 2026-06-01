Vizcaíno: “Eligen hablar desde el prejuicio en vez de conocer la realidad de Formosa”

“Formosa es un faro de resistencia a las políticas libertarias, haciendo frente al abandono nacional a pesar de la enorme discriminación y recortes de fondos que sufre de parte del Gobierno” de Javier Milei, enfatizaron.

El diputado provincial (MC) y exconvencional constituyente Roberto Vizcaíno se refirió a las recientes declaraciones de la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), desde donde se sostuvo que en Formosa hay un olvido cultural en el oeste formoseño.

Sobre este aspecto, afirmó que “son expresiones desde el descomiendo, el perjuicio y con clara intencionalidad política”.

A su vez, respecto de los comentarios acerca de la pobreza, el referente del oeste opinó que “dicen que hablan de pobreza más allá de las estadísticas, justamente, porque las propias estadísticas oficiales del Gobierno nacional desmienten lo que dicen. La pobreza en la provincia de Formosa es menor a la media nacional y está por debajo de los índices de la mitad de la Argentina”.

Además, “intentan desligar a Formosa del contexto nacional –enfatizó-. La situación económica empeoró mucho en los últimos dos años en toda la Argentina por las políticas nefastas de Javier Milei a quien, convenientemente, el operador de APCD olvida mencionar”.

“Justamente Formosa es un faro de resistencia a esas políticas, haciendo frente al abandono nacional a pesar de la enorme discriminación y recortes de fondos que sufre de parte del Gobierno libertario. Y sobre lo que sucede en Las Lomitas, bien podría consultarle a Atilio Basualdo, si de verdad le interesa la situación más allá de lo mediático”, continuó.

Comentó el exdiputado provincial que “en materia de contención social, todos los meses se entregan 26 mil módulos alimentarios, para cubrir el 100% de la población indígena, así como se realiza un seguimiento permanente y asistencia sobre situaciones de vulnerabilidad”.

Del mismo modo, describió las obras de infraestructura realizadas en las áreas de agua potable, energía eléctrica, escuelas y centros de salud mencionando que “hay 286 escuelas EIB donde más de 15.500 estudiantes (50% mujeres) asisten todos los días junto a 652 MEMAS que acompañan sus trayectorias. Y lejos de las miradas prejuiciosas que analizan nuestra realidad desde el desconocimiento, la educación intercultural puede mostrar resultados concretos con cientos de egresados universitarios de las tres etnias de Formosa que hoy contribuyen a su comunidad desde su profesión”.

“Dentro de las comunidades, hay 53 hospitales y centros de salud. Asimismo, todas las comunidades tienen energía eléctrica las 24 hs del día y agua potable. Solo puede negarlo quien no conoce y prefiere montar operaciones en vez de ver la realidad”, añadió.

Más adelante, Vizcaíno ironizó que “el opinólogo demuestra su ignorancia del territorio formoseño y su rol de operador libertario cuando sostiene que hay gente con discapacidad real que sufrió el corte de su pensión. En primer lugar, el recorte fue una decisión del Gobierno nacional, algo que oportunamente nuevamente elige omitir. En segundo lugar, olvida que Formosa es la única provincia que logró un fallo que está firme y que les devolvió las pensiones por discapacidad a todos los formoseños a quienes se les habían recortado. Nuevamente, lejos de querer conocernos, solo quieren difamarnos”.

“Su ignorancia va más allá del territorio, y asume niveles caricaturescos cuando quiere hablar de la cultura wichí”, dijo y agregó que “el ‘Husek’ que mencionan desde APCD no es una categoría cerrada, sino que precisa de contexto para adquirir su sentido pleno, ya que sin contexto es un pariente del quirquincho”, expresó.

En ese sentido, reflexionó que “la espiritualidad de los pueblos solo puede ser expresada en esos términos cuando es enunciada por sus protagonistas. Cualquier interpretación que hagamos los criollos, aunque sea bienintencionada, no puede acercarse lo suficiente a la realidad, sobre todo cuando ignora los procesos evangelizadores que atravesaron esos pueblos a los que se dice interpretar. De hecho, la construcción de ‘Õhusek’ (mi alma), ‘Ahusek’ (tu alma) y ‘Lahusek’ (su alma) es, en sí misma, una mediación bíblica blanca”.

Para finalizar, Vizcaíno opinó que “es una lástima que personas que acceden a financiamiento internacional en nombre de las comunidades indígenas, luego no generen acciones positivas ni brinden ninguna solución, y solo se dediquen a despotricar contra un modelo de provincia que avanzó mucho en la integración de las comunidades y que seguirá avanzando sobre lo que falta por hacer”.



