Ronda de capacitaciones en el centro oeste provincial sobre atención en el embarazo y nutrición infantil

Profesionales de hospitales y centros de salud del Distrito Sanitario II participaron de jornadas de actualización, desarrolladas durante el 4 y 5 de junio en Fortín Lugones, Posta Cambio Zalazar, Guadalcázar y Lamadrid.

Como parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de la provincia de Formosa para fortalecer el sistema sanitario y garantizar una atención de calidad en todo el territorio, el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Subsecretaría de Medicina Sanitaria, llevó adelante una nueva ronda de capacitaciones destinadas al personal de distintos efectores de salud del interior provincial.

La actividad se desarrolló durante los días 4 y 5 de junio y estuvo a cargo de un equipo de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia. Su principal objetivo fue actualizar los conocimientos de los equipos de salud en materia de atención durante el embarazo y nutrición en las infancias.

“Se trató de dos jornadas de capacitación que, en esta oportunidad, abarcaron a efectores sanitarios del Distrito Sanitario II, con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas y humanas de todo el personal”, informó el subsecretario de Medicina Sanitaria de la cartera de salud de la provincia, el bioquímico Marcelo Cañete.

En ese marco, detalló que el jueves 4 las actividades se desarrollaron en el Hospital de Fortín Lugones y en el centro de salud de Posta Cambio Zalazar. En tanto, el viernes 5 la recorrida continuó, por la mañana, en el centro de salud de Guadalcázar y, por la tarde, en el de Lamadrid.

Asimismo, explicó que la finalidad de estas acciones fue ampliar y actualizar los saberes del personal sanitario “en cuanto a la atención integral de la embarazada y también sobre estrategias nutricionales destinadas a niñas y niños”.

En cada uno de los efectores, las capacitaciones incluyeron instancias teóricas y prácticas orientadas a reforzar las competencias relacionadas con el control prenatal, la evaluación nutricional de la embarazada y la detección temprana de factores de riesgo.

Además, el equipo capacitador abordó otros temas de relevancia, como la consejería en salud sexual y reproductiva y los métodos anticonceptivos disponibles a través del sistema público de salud, entre otros contenidos.

Cañete remarcó que estas capacitaciones forman parte de una estrategia sostenida de acompañamiento a los equipos de los hospitales y centros de salud de toda la provincia, con el objetivo de optimizar la calidad de las prestaciones y los circuitos de atención, al tiempo que se continúa consolidando un abordaje integral centrado en las personas.

Para finalizar, el subsecretario destacó que la formación permanente del recurso humano en salud constituye una herramienta “fundamental” impulsada por el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y de los efectores sanitarios, para seguir fortaleciendo la atención y mejorar los indicadores materno-infantiles en todo el territorio provincial.



