Vera: “Ni siquiera los libertarios acompañan ese pedido delirante de intervención a Formosa”

La iniciativa del legislador libertario no consiguió ni una sola firma de adhesión. Patricia Bullrich le bajó el pulgar, al igual que la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El senador nacional de La Libertad Avanza (LLA) Francisco Paoltroni pidió en plena sesión del pasado jueves 4 la votación sobre tablas de su proyecto para intervenir el Gobierno de la provincia de Formosa, encabezado por el gobernador Gildo Insfrán, pero no tuvo el acompañamiento de su bloque y se cayó su tratamiento en el recinto.

La jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, no acompañó la iniciativa y la titular del Senado, Victoria Villarruel, aprovechó la ocasión para hundirlo aún más: “Su proyecto de ley no lo acompaña nadie en el Senado al día de hoy, ninguno de los senadores”, le espetó, sin anestesia.

“Evidentemente ya lo conocen bastante bien en Buenos Aires. La Vicepresidenta, que es del mismo signo político que Paoltroni, hace poco había hablado de él como un mitómano, o sea, una persona que miente sin parar, y en la última sesión se lo dijo de nuevo públicamente”, manifestó el diputado provincial justicialista Rodrigo Vera.

A esto sumó que “la jefa del bloque de senadores de LLA, Bullrich, señaló que ningún senador, ni siquiera los libertarios, acompañan ese pedido delirante, totalmente infundado, de intervención a la provincia”.

“Esa es la única cantaleta que tiene este senador por la oposición de Formosa, que busca que los formoseños no tengan valor en su voto, sino que desde Buenos Aires nos pongan las autoridades del Ejecutivo, del Legislativo y que también se intervenga el Poder Judicial”, rechazó tajante.

Y dejó en claro que “la Constitución no permite que cuestiones tan graves se traten de una manera tan irresponsable”, reafirmando que “ha quedado en evidencia que no tenía ningún tipo de fundamento ni razón de ser”.

“Nada de lo que se plantea en el libreto de Paoltroni se ajusta a la realidad ni a lo que dice la Constitución –enfatizó Vera-. Las provincias son autónomas, deciden su propio destino, sus propias autoridades, ya que el voto soberano del pueblo es el que decide, como ha sido siempre la democracia”.

Y fustigó al senador libertario, dilucidando que “es un muchacho que está acostumbrado a entrar por la ventana a los lugares, a estar siempre al filo o fuera de la ley, entonces cree que de la misma manera puede operar en el Senado, pero hasta su propio bloque lo termina poniendo en su lugar”.

Al concluir, reiteró que “hace mucho que Formosa dejó de ser un territorio nacional; los formoseños tenemos los pantalones largos y decidimos nuestro propio destino”.



