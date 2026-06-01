Destacan los “reclamos estratégicos” que realizó Insfrán junto a los gobernadores del Norte Grande ante Santilli

Uno de los pedidos efectuados en la reunión con el ministro del Interior de la Nación fue avanzar en la infraestructura necesaria para que se conecte el gas natural al NOA y al NEA.

El pasado martes 2 de junio, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y los mandatarios provinciales del Norte Grande se reunieron en la sede del Consejo Federal de Inversiones, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, para abordar varios ejes de la integración regional.

Allí, el CFI presentó dos capítulos de la hoja de ruta “Hacia un Futuro Federal”, que es una iniciativa impulsada por las provincias argentinas, orientada a consolidar una estrategia de desarrollo con perspectiva federal, consensuada y territorial.

Asimismo, respecto de la situación del gas en las provincias del norte, los gobernadores solicitaron al ministro Santilli la necesidad de avanzar en la infraestructura necesaria para que se conecte el gas natural al NOA y al NEA.

Del mismo modo, se habló sobre la creación de una zona cálida para el norte en verano, ante las altas temperaturas y la elevada demanda de la energía, a partir de la promesa de una reducción en la tarifa.

Así también, se reclamó por obras de infraestructura para la región y el arreglo de las deterioradas rutas nacionales.

Los mandatarios abordaron, a su vez, una agenda para trabajar con misiones comerciales y participar de ferias turísticas, tecnológicas y comerciales, que les permita reforzar y potenciar el desarrollo productivo de la región.

Al respecto, en declaraciones a AGENFOR, el presidente de la Unión Industrial de Formosa (UIF), Jorge Antueno, manifestó que “el gobernador Insfrán estuvo reunido con los gobernadores en el CFI, donde muy preocupado (planteó) lo que tiene que ver con la parte energética y el gas”.

En ese sentido, hizo notar que en el Norte Grande “los colegas industriales, más que nada del NOA, donde tienen mayormente industrias a base de energía eléctrica y gas, están muy comprometidos en su producción y lo vienen manifestando desde hace tiempo”.

Y agregó que “hace más de tres meses que vienen teniendo reclamos hacia las autoridades de Buenos Aires, sin resultado hasta la fecha”.

Por ello, valoró el encuentro en el CFI de los mandatarios con Santilli, donde “los gobernadores plantearon enfáticamente lo que es la falta de gas”, al igual que el alto costo de la energía.

Sumado a esto, advirtió que el Norte Grande viene atravesando “una situación realmente complicada” a causa de la paralización de la obra pública.

“Hace tres años que quedaron abandonadas” por decisión del actual presidente Javier Milei, quien a su llegada a la Presidencia de la Nación puso en marcha el “plan motosierra”, uno de los ejes centrales de su gestión, orientado a reducir el gasto estatal, lograr el déficit cero y frenar lo que considera focos de corrupción. Esto implicó el freno de cerca de 4000 proyectos, generando una deuda millonaria con las pymes constructoras.

Así se frenaron rutas, redes cloacales, viviendas y obras viales en todo el país, además de paralizar proyectos clave de energía como las plantas compresoras del Gasoducto “Presidente Néstor Kirchner”, ahora llamado “Perito Francisco Pascasio Moreno” por la gestión libertaria.

“Lo que se está buscando es que se siga con la obra pública, porque eso es calidad para la gente y la industria también, para tener actividad productiva y ser más competitivos también”, enfatizó Antueno.

En ese sentido, resaltó que “es correcto el planteo de los gobernadores”, de manera que “esperamos ver las respuestas en los próximos días” a los reclamos efectuados, tomando en consideración que “por la liberación discriminada de las importaciones y la continua suba de los precios, el consumo sigue cayendo y, por ende, también la industria y la producción”.



