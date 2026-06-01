Un hombre disparo contra su hermano en una enfrentamiento familiar

• La víctima fue intervenida quirúrgicamente y permanece internada en terapia intensiva

Efectivos de la Subcomisaría Palma Sola intervinieron en un confuso episodio ocurrido en una vivienda de Colonia Sarmiento, donde un hombre efectuó un disparo con un arma de fuego contra su hermano durante una discusión familiar.

El hecho se registró alrededor de las 20:30 horas del este sábado último, cuando los policías tomaron conocimiento sobre el caso, y acudieron junto a efectivos del Puesto de Vigilancia Villa Lucero Cue y de la Subcomisaría Laguna Naineck.

Según las primeras averiguaciones, dos hermanos compartían una reunión familiar, mientras consumían bebidas alcohólicas, cuando se originó.

En medio del altercado uno de los involucrados habría observado una agresión hacia su padre. En ese contexto se produjo el disparo que impactó en el abdomen de uno de los hermanos.

Tras el hecho, personal del SIPEC asistió a la víctima y la trasladó hasta el Hospital de Laguna Blanca, donde fue sometido a una cirugía de urgencia, y permanece internado en terapia intensiva bajo observación.

Durante las actuaciones, los integrantes de Policía Científica realizaron las pericias en el lugar y secuestraron un revólver calibre 22, además de cartuchos y vainas servidas.

Por el hecho, se inició una causa por “Tentativa de Homicidio”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2 de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia.

En tanto que el presunto autor fue detenido, notificado de su situación legal quedó a disposición de la Justicia provincial.



