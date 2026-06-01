Eva Perón: Investigan el incendio intencional de un automóvil estacionado frente a una vivienda

• De acuerdo con las pericias el foco ígneo habría sido provocado mediante la utilización de un líquido inflamable

Efectivos de la Subcomisaría República Argentina y del Cuerpo de Bomberos intervinieron en un incendio intencional de un automóvil, en una vivienda del barrio Eva Perón, de esta ciudad.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo alrededor de las 04:10 horas, en la manzana 7 del mencionado barrio. Al llegar los uniformados verificaron que el foco ígneo ya había sido sofocado por el propietario con la colaboración de los vecinos.

Según el relato de la víctima, había dejado estacionado su auto frente al domicilio cerca de las 23:00 horas del sábado. Horas más tarde, advirtió que el vehículo BMW se encontraba envuelto en llamas y logró extinguir el fuego.

El Cuerpo de Bomberos inspeccionó el rodado y, tras las pericias determinó que el incendio habría sido provocado intencionalmente con un líquido inflamable. En inmediaciones se halló un recipiente con restos de sustancia acelerante de la combustión.

Por su parte, integrante de la Delegación Policía Científica realizaron la documentación fotográfica del lugar del hecho.

Por el caso, se iniciaron actuaciones judiciales por el delito de “Daño por incendio”, con intervención de la Justicia. (Con foto).











